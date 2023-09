Obchvat Brodu už dělníci asfaltují, řidiči se po něm poprvé projedou do Vánoc

Na víc aut se připravuje i severozápadní obchvat Na razantní nárůst dopravy se připravuje i stávající severovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu. Ten je v provozu od roku 2003. Podle odhadů se intenzita provozu na něm může od konce prosince zvednout až na dvojnásobek. A na to silnice dnes již procházející zástavbou nebyla stavěna. „V loňském a letošním roce bylo postaveno šest nových úseků protihlukové stěny. Zároveň byl položen nový povrch,“ vyjmenovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Tento týden byl obchvat otevřen. Výjimku tvoří napojení na Masarykovu ulici. To musí být kompletně přestavěno. Práce už začaly. Momentálně není možné odbočit na obchvat při cestě od centra města. Místo se objíždí kolem čerpací stanice. „Křižovatka změní podobu, bude mít jiné ostrůvky. Prioritní se stane průjezd od Kolína na obchvat a opačně. V takovém režimu budou nastavené i nové semafory,“ popsal starosta Brodu Zbyněk Stejskal. Nově semafory přibudou i na křižovatky s Chotěbořskou a Kyjovskou ulicí. Veškeré úpravy by měly být hotové do konce října. ŘSD do budoucna plánuje celou severní polovinu této části obchvatu přeložit. Chotěbořskou ulici, hráz rybníka Cihlář i areál technických služeb má překlenout vysoký most. Cílem je dostat silnici až za zástavbu. Na stávající komunikaci 38 by měl být obchvat napojen velkým kruhovým objezdem zhruba o 200 metrů severněji, než je tomu dnes.