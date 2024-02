V Humpolci roste první nákupní park. Lidé se těší i bojí vylidnění centra

V areálu se nyní intenzivně pracuje i o víkendech. Některé obchody už mají instalované vývěsní štíty, uvnitř se uklízí a umývají výlohy. „Na stavbě probíhají dokončovací práce a zkoušky potřebné k uvedení centra do provozu,“ informoval Pavel Melicher ze společnosti KLM real estate, která je společně se společností Fuertes Development investorem stavby.

A na jaké obchody se mohou lidé po otevření těšit? „Budou to značky Planeo, Tedi, Banquet, Super zoo, Deichmann, Takko, Teta, Kik, Pepco,“ sdělil Melicher.

Pro jedenáctitisícový Humpolec je to první takové obchodní středisko, které se ve městě otevře. Zároveň je jedním z posledních měst svojí velikosti, kde takové centrum ještě nebylo.

„Některé obchody s určitým zbožím tu dosud chyběly. Je tu například malý výběr v módě. Lidé museli jezdit nakupovat do jiných měst,“ řekl opoziční zastupitel Karel Kratochvíl (ODS) a zároveň bývalý starosta města, za jehož vedení se s budováním obchodní zóny začalo. „Zkultivovala se i část města, která byla nevyužívaná a nevzhledná,“ dodává.

Pozitivně vnímá nové obchody také veřejnost. „Takové centrum tam mělo být už dávno,“ myslí si třeba Jana Muhlbauerová. „Opravdu se na nové obchody těším. Třeba nabídka oblečení pro děti za přijatelné ceny tu zatím byla malá,“ říká Květa Kalinová.

A co malí obchodníci?

Jsou ale i lidé, kteří se obávají vylidnění centra města. „Mrzí mě, že nepodporujeme obchody v centru města. Tohle bude znamenat další odliv lidí ze středu města, které bude prázdné,“ domnívá se Zita Vodová.

Nad podobnými dopady se zamýšlí také stávající starosta Petr Machek (Humpolec GO!). „Chápu, že existuje skupina lidí, která uvítá další možnosti nakupování. Já se obávám toho, co se následně bude dít s malými obchodníky, kteří jsou v centru města. Byl bych raději, kdyby žilo centrum města a pozornost se tolik neupírala do okrajových částí. Ale třeba otevření obchodní zóny nebude mít žádný negativní sekundární efekt. Uvidíme,“ zamyslel se.

Samotná stavba je zajímavá tím, že má na celé své ploše zelenou střechu. V rámci Humpolce je to zatím ojedinělá záležitost. Podle developerů střecha výrazně pomůže ve snižování výdajů za energie.

Kromě toho mají zelené střechy i pozitivní vliv na životní prostředí, ať už jde o zadržování vody, snižování hlučnosti, nebo prašnosti i oxidu uhličitého v ovzduší. Podporují větší biodiverzitu a snižují rovněž teplotu ovzduší ve městech, která mají vzhledem k větším asfaltovým a betonovým plochám sklony k přehřívání.

Stezka pro pěší i cyklisty

Investor se také ve smlouvě s městem zavázal, že na pozemku u budoucích obchodů na vlastní náklady vybuduje stezku pro pěší a cyklisty. Ta by měla být podle Melichera dokončená do 30. dubna. Obyvatelům města se touto cestou zprůchodní další část Humpolce směrem k tenisovým kurtům.

Developeři se zavázali také vybudovat veřejné osvětlení podél Okružní ulice. V souladu s městskými pravidly získali Humpolečtí od firmy ještě šek na půl milionu korun.

O vzniku obchodní zóny v místě bývalého autobusového nádraží se ve městě hovořilo posledních deset let. Pozemek původně patřil dopravní společnosti ICOM transport. Po přestěhování nádraží na jiné místo nabídla společnost areál k prodeji.