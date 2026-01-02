Nový digitální rentgen v novoměstské nemocnici rychleji odbaví pacienty

  8:54,  aktualizováno  8:54
Nový rentgen má přinést radiologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě především možnost rychlejšího odbavení pacientů. Přístroj za více než šest milionů korun nahradil svého předchůdce, pořízeného v roce 2005.
Nové vybavení už je plně digitalizované, což radiologům významně urychluje...
Další 4 fotografie v galerii

Nové vybavení už je plně digitalizované, což radiologům významně urychluje práci. | foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

„Ten už měl svá nejlepší léta opravdu za sebou. Byl také pouze s nepřímou digitalizací a snímky se tak musely přenášet pomocí čtečky,“ okomentovala mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová.

Třetí oko lékařů. V nemocnicích hlídá rentgeny umělá inteligence

Nové vybavení už je však plně digitalizované, což radiologům významně urychluje práci. Novinka poslouží jako adekvátní podpora hlavního rentgenu, který je kvůli zvyšujícímu se počtu pacientů hodně vytížený.

V souvislosti s pořízením záložního přístroje musely být provedeny rovněž stavební úpravy prostor, kde je rentgenové vybavení umístěno. Původní místnost totiž nebyla vyhovující.

Nové vybavení už je plně digitalizované, což radiologům významně urychluje práci.
Nový rentgen má přinést radiologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě především možnost rychlejšího odbavení pacientů.
Nový přístroj, který teď mají v Novém Městě na Moravě, přišel na více než šest milionů.
Nový rentgen má přinést radiologickému oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě především možnost rychlejšího odbavení pacientů.
5 fotografií

„Především jsme museli řešit nové statické zajištění závěsného systému rentgenu,“ přiblížil úpravy Jiří Drdla, technický náměstek novoměstské nemocnice.

Autor: