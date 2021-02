Pro běžkaře se otevřela starší část závodních tratí u Vysočina Areny

Jde o nový úsek pětikilometrového okruhu v délce asi 1,2 kilometru, který zahrnuje i pasáž zvanou Houpačky, na němž se v minulosti jezdívala Zlatá lyže a další závody. A to před přestavbou novoměstského areálu na biatlonovou arénu a vznikem nových tratí v Plačkovci.



„Nechceme, aby tento úsek zůstal nevyužitý a aby sníh v lese jen tak roztál, a tak jsme se rozhodli, že trať budeme pro místní lyžaře udržovat, co nejdéle to bude možné,“ uvedl ředitel sportovního klubu Jan Skřička.

„Technicky vzato je úsek mimo areál Vysočina Areny, a tudíž se na něj nevztahuje nařízení ministerstva zdravotnictví o nutnosti uzávěry,“ vysvětluje.

Rolba v pondělí tento úsek upravila a od úterý je přístupný. „Sněhu je na trati dost, tak věříme, že nám snad dva tři týdny ještě vydrží. Uděláme pro to maximum,“ slibuje Skřička.



Na obou koncích se musí lyžaři otočit a jet zpět

Lyžaři však musí být hodně obezřetní, jde o trať se závodními parametry. Protože není možné z trati udělat okruh, budou se lyžaři na obou koncích otáčet a vracet se stejnou cestou, proto by se měli držet vždy vpravo ve směru jízdy.

„Zvláště v prudkých sjezdech buďte opatrní a počítejte s tím, že někdo může jet v opačném směru. V zatáčkách jsme trať rozšířili a umístíme k nim sítě. Pohyb na trati každopádně vyžaduje ohleduplnost,“ upozorňuje ředitel klubu.

Ve středu odpoledne byl na trati klid, v době přítomnosti reportéra MF DNES na ní lyžovaly pouze dvě ženy z Pardubic. „Vyzkoušet si trať Světového poháru? Úžasné, když zrovna neležím na zemi,“ řekla běžkařka Jitka Ondráčková.

„Je škoda, že trať není propojená do okruhu,“ zalitovala druhá z lyžařek.

Zpřístupněný úsek je mimo oplocený obvod Vysočina Areny. Parkovat se dá u hotelu Ski nebo na parkovišti pod silnicí naproti zásobníku sněhu.

„Nástup je buď za střelnicí ve směru od hotelu Ski, nebo z cyklostezky ve směru od Nového Město za křižovatkou na Zahradníkův kout,“ vysvětluje Skřička.

Vysočina Arena výjimku od hygieniků nedostala

Samotná Vysočina Arena zůstává i přes nářky některých lyžařů i nadále nepřístupná. „Rádi bychom ji otevřeli, ale pokud nemáme v pátém stupni a nouzovém stavu výslovnou výjimku od hygieny, co máme dělat?“ reaguje ředitel klubu.

Podle něj by situace, kdyby se do arény začali sjíždět lidé z různých koutů republiky, byla kudlou do zad zdravotníkům. „Jednu zimu holt musíme obětovat, i když nám to radost nedělá,“ dodává.

Zlatá lyže se v původně plánovaném termínu 20. a 21. února neuskuteční, přestože svaz lyžařů dostal výjimku od ministerstva zdravotnictví. Novoměstské závody však zhatilo zpřísnění opatření proti koronaviru v Německu, kde v příštím týdnu začne světový šampionát v klasickém lyžování. Závodníci by však po přesunu z Česka museli nastoupit do karantény trvající pět až deset dní.