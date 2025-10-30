Plukovnice lidských duší. Moravec se Sovákovou představí svůj knižní rozhovor

  15:38,  aktualizováno  15:38
Na můj povel, knihu do ruky! A ideálně vyrazit do Nového Města na Moravě. Právě do zdejší knihovny totiž přijedou 4. listopadu od 18 hodin představit svou novou knížku a popovídat si se čtenáři Martin Moravec a Helena Sováková.
Autor a psycholožka. Martin Moravec a Helena Sováková budou besedovat v novoměstské knihovně. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Sováková byla hlavní psycholožkou české armády. Sloužila v Iráku i v Afghánistánu a zažila téměř vše: smrt, strach, šikanu v mužském prostředí, ale i spoustu vojenského humoru. Pomohla desítkám kolegů, kteří po návratu z války trpěli nočními můrami, a starala se o rodiny, které v boji ztratily syna či partnera. Kniha Plukovnice lidských duší je nejen o životě v uniformě, ale také o naději. O tom, že i když nám v životě není dobře, existuje cesta ven.

„Celou kariéru psycholožky mám po ruce krabici s papírovými kapesníky. Podávala jsem ji vojákům, kteří za mnou chodili se svými starostmi, i příbuzným, kteří na misích o někoho přišli. Ale při vzniku této knihy jsem ji mnohokrát potřebovala sama. Třeba když jsme vzpomínali na to, jak jsem do Afghánistánu přiletěla za jednotkou, která při útoku přišla o pět členů,“ říká Sováková.

Pro Martina Moravce jde už o šestý knižní rozhovor. Předcházely mu například knihy s vyšetřovatelem vražd Josefem Marešem a lékařem letecké záchranky Markem Dvořákem. Teď je to první žena.

„Byla to zase jízda plná emocí,“ říká autor. „Spousta příběhů mě při povídání i pak znovu při psaní pobavila a další spousta mě dojala. Ale v jedné věci se tahle knížka od předchozích přece jen liší. Obsahuje spoustu praktických rad a cvičení – na dobré usínání, na zklidnění při stresu a podobně. Některé z nich jsem zkusil a musím říct, že opravdu fungují.“

Vstupenky jsou v prodeji na webových stránkách knihovny.

