Štursa: básník kamene. Rok novoměstského rodáka zakončí světová premiéra

Jméno Jana Štursy, jednoho z nejvýznamnějších rodáků z Nového Města na Moravě, je neodmyslitelně spjato s kamenem a bronzem. Právě z těchto materiálů totiž významný sochař nejčastěji tvořil. Lidé nyní ale zjistí, jak lze ztvárnit Štursovo dílo formou hudby a tance – zdánlivě na hony vzdálených od sochařství.
Štursova socha Raněný, jedna z jeho plastik v Novém Městě na Moravě
Štursova socha Raněný, jedna z jeho plastik v Novém Městě na Moravě | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Světová premiéra, nazvaná Štursa: básník kamene, se odehraje v neděli 2. listopadu v novoměstském kulturním domě. Unikátní hudebně-taneční projekt, inspirovaný právě Štursovými sochami, vznikl přímo k letošnímu výročí. V roce 2025 si totiž město v čele s tamní Horáckou galerií připomíná sto let od úmrtí uznávaného umělce, patřícího mezi zakladatele českého moderního sochařství.

„Letos už jsme v Horácké galerii k této příležitosti uskutečnili celou sérii různorodých akcí. Například jsme otevřeli literární výstavu ve foyer, upravili stálou expozici a doplnili ji o dobová videa. Dále jsme uspořádali výlet po stopách Jana Štursy v Praze, zorganizovali odborné sympozium o proměnách sochy za posledních sto let nebo ve spolupráci s městem připomněli Štursovu osobnost před jeho rodným domem v rámci komentované procházky,“ vyjmenovala ředitelka Horácké galerie Věra Staňková.

Nová socha i vystoupení

Součástí celoročního „jubilejního“ programu bylo rovněž položení květin u umělcova hrobu na Slavíně či třetí ročník sochařské přehlídky Sochy pod novoměstskou oblohou, tentokrát s účastí známého sochaře Jakuba Flejšara.

Jedním z vrcholů Roku Jana Štursy pak bylo zářijové odhalení jeho další sochy v Novém Městě na Moravě, konkrétně Dívky myjící si prs, která dnes zdobí prostor před Městskými lázněmi.

„Nyní jdeme do finále, kdy jsme přímo pro Nové Město připravili světovou premiéru hudebně tanečního projektu – na původní hudbu Jana Kalluse, v režii Ladislavy Košíkové. Chystali jsme projekt skoro tři roky a doufám, že se bude líbit,“ svěřila se Staňková.

Do hudebního ztvárnění se promítají tři hlavní témata sochařova života. Jedním z nich je jeho dětství a vztah k rodnému kraji, dále ženy, jež se staly Štursovou celoživotní inspirací a námětem mnoha děl.

  • Bronzová plastika Dívka myjící si prs před budovou Městských lázní.
  • Na Palackého náměstí se nachází socha Františka Palackého z roku 1902.
  • Dílo Píseň hor krášlí kašnu na Palackého náměstí (originál je umístěn ve vestibulu Horáckého muzea).
  • Reliéf Salvátor Mundi je k vidění nad původním vstupem do lékárny na Vratislavově náměstí.
  • Pieta se nachází na katolickém hřbitově (náhrobek Štursovy rodiny a advokáta L. Fialy).
  • Pomník padlým v 1. světové válce stojí v parku na Vratislavově náměstí (vznikl dle návrhu sousoší Pohřeb v Karpatech).
  • Busta T. G. Masaryka je instalována před základní školou na Vratislavově náměstí.
  • Známá socha s názvem Raněný se nachází před Štursovým rodným domem na Vratislavově náměstí č. p. 122.

„Třetím tématem je první světová válka a osobní zkušenosti Jana Štursy s pobytem na frontě. To vše zarámované životní cestou umělce, který kameni dokázal vtisknout duši,“ podotkla ředitelka s tím, že pro každý „okruh“ bylo zvoleno i několik klíčových Štursových soch coby inspirace pro hudbu. „Ve výběru nástrojů měl Jan Kallus naprosto volnou ruku, a když přišel s prvním návrhem, docela mě překvapil,“ vzpomněla Staňková s tím, že autor napsal dílo pro šest hráčů na bicí nástroje a pro klavír. „Není to obvyklé a je to docela sranda,“ okomentoval skladatel s nadsázkou svoji práci.

Celé dílo, které zazní v podání šestičlenného souboru bicích nástrojů Konzervatoře Brno a klavíristky Dagmar Mühlhanselové, má přibližně pětatřicet minut. Je doplněno tancem, jehož se ujme dvanáct dívek z Tanečního studia Základní umělecké školy Kyjov pod vedením Jitky Adamíkové. Představením se prolíná rovněž mluvené slovo; o něj se postará Pavel Hromádka, herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Vstupenky zájemci pořídí na pokladně či v e-shopu Horácké galerie.

Vystoupení, na něž lze zavítat do novoměstského „kulturáku“ v neděli od šesti hodin večer, nebude ale jedinou možností, jak nezvyklé ztvárnění Štursova života a díla zhlédnout. „V tuto chvíli už víme, že druhé uvedení proběhne v sále Konzervatoře Brno v úterý 4. listopadu,“ nastínila Staňková. Další příležitosti jsou dle ředitelky v jednání. Zvažováno je například lednové představení na jižní Moravě. „Ráda bych ale dílo v budoucnu představila i na dalších místech, kde jsou v galeriích i exteriéru Štursovy sochy – to znamená přinejmenším v Praze a Kutné Hoře,“ dodala Staňková.

