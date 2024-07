Se stresem zdravotníkům novoměstské nemocnice nově pomáhá peer pracovnice

„Mohou se na mě obracet všichni zdravotníci, kteří si v zaměstnání prošli náročnou nadlimitní stresovou situací. Nebo ti, kteří jsou vystaveni dlouhodobému zatížení. Pro každého bude nadlimitní stresová situace jiná,“ popsala Václavková.

Jako obecné příklady okolností, jež k nadměrnému stresu mohou vést, uvedla třeba mobbing a bossing neboli šikanu na pracovišti, případy napadení zasahujícího zdravotníka, péči o agresivního pacienta, úmrtí rodičky nebo například porod mrtvého plodu. „Kolegové se ale na ‚peery‘ obracejí také s obtížemi osobního charakteru,“ podotkla Václavková.

Peer pracovník může zájemcům poskytnout jak individuální, tak i skupinovou psychickou podporu. „Snaží se normalizovat akutní stresovou reakci a obnovit duševní rovnováhu člověka, který se na něj obrátí,“ popsala novou funkci mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová, která doplnila, že služby peer pracovníka jsou pro zdravotnický personál bezplatné.

Podráždění v době pandemie

Důvodů, proč se Veronika Václavková rozhodla věnovat právě této kolegiální činnosti, je podle ní více. „Již v době pandemie covidu jsem vnímala, že jsme všichni unavení a podráždění. Když jsem si zjišťovala, jaké má vlastně zdravotník u nás v organizaci možnosti podpory, zjistila jsem, že to jsou služby psychologa, případně nemocničního kaplana. Obě možnosti ctím, ale chtěla jsem dát kolegům i další možnost na výběr,“ vylíčila laborantka.

Navíc i ona sama má za sebou traumatizující zkušenost spojenou se svou profesí. „Prošla jsem si akutní stresovou reakcí. Bohužel jsem ale tehdy o službě kolegiální podpory nevěděla a musela jsem se s tím vypořádat sama,“ zavzpomínala.

Aby se mohla stát peer pracovnicí, musela absolvovat speciální kurz. Tam se naučila kromě jiného naslouchat druhým, pracovat s emocemi a lépe zvládat stresové situace.

„Poté i základy takzvané první psychické pomoci, tedy poskytnutí podpory zasaženému zdravotníkovi bezprostředně po prožití náročné situace,“ vysvětlila zaměstnankyně novoměstské nemocnice.

Podpora pouze zdravotníkům

Tyto vědomosti a znalosti se mohou Veronice Václavkové hodit třeba ve chvíli, kdy se na ni obrátí lidé, kteří se setkali například s extrémně devastovanou obětí, s pocitem bezmoci a viny nebo které byly v kontaktu s pachatelem trestného činu.

„Mohou to ale být i lidé, již zažili nějaké profesní pochybení či selhání zdravotníka. To vše jsou situace, jež dokážou člověku obrátit život vzhůru nohama,“ podotkla Helena Zelená Křížová.

Podle Václavkové je ale potřeba odlišit, zda se do uvedených situací dostal zdravotnický personál, nebo jiný člověk. „Pokud je to kolega zdravotník, hovoříme o kolegiální podpoře, kterou poskytuje právě peer. Pokud něco takového prožije nezdravotník, může se obrátit na interventa, kterými disponuje Systém psychosociální intervenční služby,“ popsala Václavková.

A jak by měl člověk, který potřebuje pomoc peer pracovníka, postupovat? „Pokud zasažený sebere odvahu a ozve se mi, jsem za to ráda. Nejprve se dohodneme na formě kontaktu, který by mu vyhovoval. Může to být osobně, to ale ovšem nemusí být vždy pro zasaženého zdravotníka příjemné,“ míní odbornice. Možné tak je podle jejích slov například kontaktování přes WhatsApp, e-mailem nebo telefonicky.

Jak se vrátit do práce

Peer pracovník při tom plně respektuje případný požadavek anonymity. „Pak tohoto člověka vyslechnu - co se stalo, co ho trápí, poskytnu mu bezpečný prostor pro to, aby mohl dát průchod emocím. Společně se pak pokusíme vymyslet, jak celou situaci zpracovat a jak zvládnout návrat do práce,“ přiblížila postup Václavková.

Může se podle ní pochopitelně stát, že na daný problém sami nestačí. „Tehdy oba přemýšlíme, na koho jiného by se dalo obrátit. Může to být psycholog, vztahový poradce nebo třeba i dluhová poradna,“ vysvětlila zdravotnice.

Jelikož sama nyní pomáhá zdravotníkům s péčí o jejich duševní zdraví, nabízí se tedy i otázka, jak si udržuje svoji psychickou kondici. „Ráda chodím do posilovny, běhat, na box. Někdy jsem ale ráda i za to, že si mohu jenom tak sednout s knihou. A samozřejmě dbám na dobré jídlo a dostatek spánku,“ dodala Václavková.