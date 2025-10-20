„Přestože transfuzní stanice později prošla opravou a rozšířením - konkrétně v letech 1997 až 2004 při rekonstrukci a výstavbě chirurgického pavilonu, je tato budova už zastaralá a nedisponuje dostatečnou kapacitou,“ přiblížila současný stav Helena Zelená Křížová, mluvčí novoměstské nemocnice.
Kraj Vysočina coby zřizovatel zdravotnického zařízení proto přistoupí k její rozsáhlé opravě, modernizaci a také k přístavbě. Úpravy by měly vyjít na přibližně 80 milionů korun.
„Do konce letošního roku chceme vysoutěžit projektanta a v následujících dvou letech by měla probíhat samotná rekonstrukce. Finální cenu se však dozvíme až s výběrem dodavatele prací,“ upřesnil hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.
Po dobu stavebních činností budou transfuzní stanice i hematologie přemístěny do náhradních prostor – tam, kde dnes funguje dialýza.
Změní se dispozice, zvětší se i půdorys budovy
A jaké úpravy tedy hematologicko-transfuzní oddělení v dohledné době čekají?
„Dojde ke změně dispozičního řešení a zvětší se také půdorys celého pavilonu. Budou rozšířeny prostory pro zpracování krve a vznikne tam i zcela nový sál pro dárce krve,“ načrtl hlavní změny Jiří Drdla, technický náměstek Nemocnice Nové Město na Moravě.
V nové nemocniční ambulanci před operací pacienty prohlédne anesteziolog
Stavba podle investora dále zahrne například rozšíření čekáren nebo modernizaci samotných odběrových míst. Vzniknou i samostatné bezbariérové vstupy pro pacienty a pro dárce krve, a také personál bude používat vlastní vstup se schodištěm. Dva malé obslužné výtahy pak propojí výrobní a laboratorní prostory. A další výtah by měl sloužit pro objemnější transporty materiálu.
„Dispozičně půjde o rozšíření skladovacích prostor, prostor pro vlastní hematologické laboratoře a také administrativního zázemí,“ shrnul významnou investici Otto Vopěnka, náměstek hejtmana zodpovědný za krajský majetek.
Pacienti se mohou těšit na vyšší komfort
Po dokončení rekonstrukce a přístavby se budou v podzemním podlaží pavilonu nacházet již zmíněné větší sklady, plus šatny a technické prostory. První podlaží pak bude sloužit hematologické ambulanci, jako čekárna a pro evidenci dárců krve. Obsadit jej má i předodběrová laboratoř, vyšetřovna a odběrový sál.
„Dále tam bude sídlit výroba, sklad na vaky a vestavěný mrazicí box,“ doplnila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. A nakonec druhé patro využije personál, dvě hematologické laboratoře, pracovny laboratoře, imunologie a další sklad.
Potřebu proměny celého novoměstského pracoviště potvrdil také Jiří Běhounek, krajský radní pro oblast zdravotnictví. „Oddělení hematologie a transfuzní stanice zajišťují péči o pacienty z celého regionu, počet vyšetření a darování krve stále roste. Rekonstrukce tak přinese kvalitnější zázemí a efektivnější provoz,“ konstatoval Běhounek.
Krve není nikdy dost. Její dárci stárnou, mladí k odběrům ve velkém nechodí
Zásadní je podle jeho slov také komfort pro pacienty, který se díky novým dispozicím a vybavení výrazně zvýší.
Novoměstská nemocnice má ve své evidenci kolem čtyř a půl tisíce dobrovolných dárců krve, přičemž mezi ty skutečně „skalní“ jich patří zhruba necelá polovina z tohoto počtu. Jedná se ale o spolehlivou a disciplinovanou dárcovskou základnu - v případě potřeby konkrétní krevní skupiny jsou dobrovolníci po kontaktování připraveni pomoci.
„I přes poměrně stálou dárcovskou základnu i nadále uvítáme další prvodárce,“ podotkla Helena Zelená Křížová s tím, že je ale vždy nutné předchozí telefonické objednání.