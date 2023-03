Pelhřimovská neurologie krizi zatím zvládá, pomohli jí i lékaři z Jihlavy

„Udržíme i nadále lůžkové oddělení, konziliární činnost i ambulantní péči,“ konstatoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný.

Do personálních problémů se pelhřimovská neurologie dostávala postupně. Vše se zkomplikovalo, když do dlouhodobé pracovní neschopnosti nastoupily dvě lékařky a další dva lékaři na podzim odešli.

Složitou situaci, která trvala od ledna letošního roku, se podařilo překlenout podle ředitele nemocnice Jana Mlčáka díky spolupráci s ostatními odděleními. A rovněž díky dva měsíce trvající výpomoci lékařů z jihlavské neurologie.

„Zároveň se podařilo zabránit odchodu dvou lékařů a došlo i k posílení týmu kvalifikovanými neurology,“ dodal Jan Mlčák.

Od května by na neurologické oddělení pelhřimovské nemocnice měla také nastoupit nová atestovaná dětská neuroložka. „Ta nemocnici chyběla kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti stávající lékařky,“ poznamenala mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Náborový příspěvek ve výši až půl milionu

V tuto chvíli podle vedení nemocnice personální obsazení neurologického oddělení splňuje zákonné limity o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.

„Budeme ale i nadále pokračovat v personálním posilování oddělení, protože tohle je taková křehká stabilita. Ideální je mít víc personálu, aby nebyl v takové zátěži. Pak to vytváří velký tlak na zaměstnance,“ řekl náměstek Novotný.

Podle ředitele Mlčáka by nemocnice mohla přijmout ještě další dva neurology: „Rádi bychom posílili náš kolektiv. Nové kolegy poptáváme pomocí personálních agentur, inzerce i osobních kontaktů.“

Nové lékaře se nemocnice snaží přesvědčit i různými benefity. Nabízí například náborový příspěvek ve výši až 500 tisíc korun, možnost přidělení městského bytu a další zaměstnanecké výhody. Pro mediky pořádá nemocnice například i týdenní kemp, v rámci něhož absolvují odborné stáže na jednotlivých odděleních.

Hospitalizace v Jihlavě nebo v Brodě

Kdyby se nepodařilo personální situaci stabilizovat, ve hře bylo ukončení lůžkového provozu a ponechání jenom ambulantních a konziliárních služeb. Pro pacienty, kteří by potřebovali hospitalizaci, by to znamenalo cestu do jiných nemocnic v kraji, například do Jihlavy či Havlíčkova Brodu. Řešením by nebylo ani snížení počtu lůžek.

„Z hlediska personálního, kdy je třeba zajistit chod 24 hodin denně sedm dní v týdnu, by to nepomohlo vůbec ničemu,“ konstatoval náměstek hejtmana.

Situace ohledně lékařů na trhu práce je podle Vladimíra Novotného komplikovaná v celé republice.

„Čas od času se objeví situace, kdy je personální obsazení takříkajíc na hraně, a vedení řeší, jak splnit minimální lékařské obsazení. Nedostatkovou odborností jsou například specialisté v oboru onkologie, fyzioterapeuti, radiologové či lékaři ORL,“ poznamenal Novotný.

Pelhřimovská nemocnice aktuálně poptává patnáct lékařů. Kromě neurologie například i na dětské či radioterapeutické oddělení.

Jihlavskou nemocnici zase trápí nedostatek fyzioterapeutů a ergoterapeutů, přijme i lékaře například na ORL, urologii i rehabilitaci. Třebíčská nemocnice momentálně nabízí devatenáct lékařských postů. Mimo jiné na ORL, očním, ARO či na infekčním oddělení.