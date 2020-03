Nemocnice vytvořily červené zóny, připravují se na nápor infikovaných

Na Vysočině v neděli přibylo osm potvrzených případů nemoci COVID-19, už je jich celkem třiadvacet. „Z pěti okresů kraje je bez potvrzené nemoci, kterou způsobuje nový typ koronaviru, jen Pelhřimovsko,“ řekla Alena Dvořáková, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice.

Dva nově potvrzené případy jsou z Třebíčska, jeden z Jihlavska a pět z Havlíčkobrodska, kde už dříve onemocnělo jedenáct lidí. Kvůli nemoci je na Havlíčkobrodsku uzavřená od 16. března obec Kynice s 85 obyvateli. Oslava MDŽ, která se tam konala 7. března, se stala ohniskem nákazy. Na Vysočině jsou také tři potvrzené případy nemoci na Žďársku.



Nemocnice na Vysočině se na potenciální příliv nakažených už připravují. Vyčleněna mají lůžka, vybavení i personál, který se bude o nemocné starat. S reorganizací péče začaly nemocnice dříve, než je k tomu zavázalo čtvrteční rozhodnutí vlády. Postupně snižují počty hospitalizovaných, aby uvolnily kapacity pro případné nakažené.



V pavilonech jsou vyčleněny takzvané červené zóny pro lidi s koronavirem. „Je tam i personál v ochranných oblecích připravený přijmout pacienta,“ uvedla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Nakažení pacienti se zatím léčí pouze v Havlíčkově Brodě

Červené zóny jsou nejen na infekčním oddělení, ale i v gynekologicko-porodnickém pavilonu, na plicním, onkologickém, neurologickém či chirurgickém oddělení.

„Pokud by kapacita nedostačovala, bude možné vyčlenit jí v další fázi i více,“ řekla Zachrlová.

Jihlavská nemocnice zatím žádného pacienta s nemocí COVID-19 nemá. Zato nemocnice v Havlíčkově Brodě již o dva nakažené pečuje. „Jsou separovaní na infekčním oddělení, které má kapacitu 26 lůžek,“ sdělila mluvčí nemocnice Petra Černo.

I brodská nemocnice už svůj chod přeorganizovala tak, aby měla kapacity pro pacienty s koronavirem. „Eliminujeme hospitalizované pacienty - které můžeme, ty propouštíme,“ popsala Černo.

Tři nakažení ze Žďárska, kde kraj zřizuje nemocnici v Novém Městě na Moravě, se léčí doma. A ač novoměstská nemocnice nemá samostatné infekční oddělení, na příjem případných infikovaných pacientů se chystá rovněž.

„Na akutních lůžkách tam nyní leží 209 pacientů, obvykle jich bývá okolo 320,“ řekla mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

V Novém Městě mohou změnit v infekční oddělení celé ARO

Pro pacienty s COVID-19 je připravené společné interní lůžkové oddělení s dvaceti lůžky. „V případě, že by se situace zhoršila, jsme schopni překlopit celé ARO do infekčního režimu,“ přiblížila Pecková. Stejně tak může posloužit i chirurgická jednotka intenzivní péče. Neinfekční ARO by vzniklo z jednotky následné intenzivní péče.



Od pátku se v nemocnici změnil i režim urgentního příjmu. Na tomto oddělení, označovaném jako Emergency, jsou nyní vyšetřováni jen pacienti s příznaky respiračního onemocnění - s horečkou, kašlem, dušností a únavou. Ostatní jsou zdravotníkem, který je přítomný od půl sedmé ráno do sedmi hodin večer u hlavního vchodu, odesláni podle typu potíží buď do chirurgické ambulance, do níž se vstupuje vedlejším vchodem chirurgického pavilonu, či na interní oddělení nemocnice.

„Lékařská služba první pomoci je od pátečního odpoledne přestěhována do prostor infekční ambulance číslo 1. V případě nejistoty lze volat na 566 801 850 nebo zazvonit na zvonek u vstupních dveří Emergency,“ upřesnila Pecková.

Kraj Vysočina disponuje osmdesáti lůžky infekčních oddělení, má k dispozici víc než 100 plicních ventilací, přičemž dvacet z nich je v Jihlavě, jež má objednané ještě další.