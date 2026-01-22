Jednou z důležitých položek je dokončení revitalizace operačních sálů a vybavení nového robotického sálu. Dalším cílem je celkové dovybavení urgentního příjmu zahrnující transportní lůžka, ultrazvuky a další zařízení.
„V tuto chvíli je podaná žádost o projekt na 75 milionů korun. Pokud vše dobře dopadne, začne se ještě letos s pracemi. Pravděpodobně v létě, kdy práce nejméně naruší provoz,“ uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
Dvě nové ozařovny a nepřerušený provoz
Kraj Vysočina připravuje jako novou investici nemocnice výstavbu třípodlažního pavilonu klinické onkologie a rekonstrukci ozařoven onkologického centra. „Projekt má být financován z krajského rozpočtu, projektová dokumentace by mohla být hotová příští rok,“ sdělila mluvčí Zachrlová.
Stavba se uskuteční po etapách, aby nebyl přerušen provoz onkologie. „Přinese nové prostory, lepší napojení na nemocnici i samostatný příjezd pro pacienty a sanitky,“ řekla mluvčí nemocnice.
Onkologické centrum v Jihlavě ročně léčí kolem tisíce nových pacientů a je jediným pracovištěm svého druhu na Vysočině. „Aktuálně se ukončuje projektová dokumentace a připravuje se výběrové řízení,“ upřesnila Zachrlová.
Projekt je rozdělený do více etap. „V přípravné fázi vzniknou dvě nové ozařovny a zázemí pro zajištění nepřerušeného provozu onkologie, včetně přemístění CT simulátoru a plánovací místnosti,“ přiblížil již dříve náměstek hejtmana Kraje Vysočina zodpovědný za krajský majetek Otto Vopěnka.
Nový pavilon přijde na 314 milionů korun
„Nový třípodlažní pavilon vyroste v místě současných pracovišť. Předcházet mu bude citlivá demolice a přípravy na adaptaci dočasných prostor pro CT simulátor a ambulance, “ dodal Vopěnka.
Nemocnice Jihlava bude mít onkologický pavilon. Kraj ho postaví za 300 milionů
Nový třípodlažní pavilon vznikne v místě dnešních ozařoven mezi pavilony D a H s navázáním na propojovací komunikační osu nemocnice. „Po přípravné etapě s výstavbou dalších dvou ozařoven s potřebným zázemím pro nepřerušený provoz onkologie dojde k demolici a stavbě třípodlažního objektu a jednopodlažní části vstupní haly a recepce. Objekt bude jednoduchého kvádrového tvaru s propojením na páteřní komunikaci nemocnice. Zachováno bude napojení na zásobovací chodbu, počítá se i s propojením na spojení k Domu zdraví,“ uvedl hejtman Martin Kukla.
Ze stávajícího pavilonu H zůstanou zachovány místnosti lineárních urychlovačů. Nový bude samostatný příjezd s obratištěm pro pacienty a sanitky. Předpokládané investiční náklady stavby jsou 314 milionů korun.
Elektronická dokumentace a Portál pacienta
Rozvoj čeká také nemocniční oddělení ICT čili informačních technologií. Investice čeká takzvaný Portál pacienta - zavedení elektronického rozhraní pro komunikaci pacienta s nemocnicí a zpřístupnění vybraných zdravotnických informací. „Tam se jedná o rozpočet asi 10 milionů korun bez daně,“ pověděla Zachrlová.
Další soubor investic se zde nazývá interoperabilita. Jde o zajištění elektronické výměny zdravotnické dokumentace a napojení na národní a resortní systémy. Tady bude nemocnice investovat asi šest milionů korun.
Nemocnice v Jihlavě využívá roboty. Sami přivolají výtah, rozvezou obědy a uklidí
Jinou chystanou položkou v plánu investic je elektronizace procesů ARO a chirurgické JIP čili digitalizace klinických a ošetřovatelských procesů na těchto odděleních včetně zajištění elektronické zdravotnické dokumentace. „Rozpočet je v tomto případě asi devět milionů korun,“ informovala Zachrlová.
Loni v říjnu také začala projektová příprava nástavby pavilonu pro genetické laboratoře. Nástavba zajistí nové zázemí pro komplex laboratorních provozů s náklady asi 470 milionů korun. „Počítáme s vytvořením podmínek pro rozvoj radiodiagnostického oddělení. Součástí je úprava transfuzní stanice, kam by se měl přesunout provoz zpracování krve,“ upřesnil radní kraje pro zdravotnictví Jiří Běhounek.
Parkovací dům bude hotový do konce roku
Do konce roku by měl být také dokončen parkovací dům nemocnice. Jeho výstavba současně s pavilonem rehabilitační, následné a geriatrické péče začala v říjnu. Celá zakázka bude stát 1,635 miliardy korun bez daně.
Parkovací dům bude mít čtyři stovky stání. Nový pavilon bude dokončen v polovině roku 2028.