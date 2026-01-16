Brodská nemocnice se stala iktovým centrem, pečuje o pacienty s mrtvicí

„Jednou z podmínek udělení statusu iktového centra havlíčkobrodské nemocnici bylo vytvoření pokojů intermediární péče. Ty od půlky ledna slouží pacientům. Rekonstrukci neurologického oddělení za 13,5 milionu korun financoval Kraj Vysočina,“ informoval hejtman Martin Kukla.
Iktové centrum pozvedne úroveň nemocnice hned v několika ohledech. Přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče a současně vytvoří atraktivní zázemí pro zdravotnický personál.
„Díky modernímu vybavení a možnosti práce ve specializovaném centru se zvyšují předpoklady pro setrvání erudovaného ošetřovatelského personálu a mladých lékařů. Zároveň očekáváme i příchod nových lékařů, kteří zde mohou dále rozvíjet své odborné znalosti a podílet se na poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče,“ shrnul ředitel nemocnice David Rezničenko.
Získání statusu iktového centra znamená, že nemocnice splňuje veškerá kritéria pro nepřetržitou péči na velmi vysoké úrovni o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Zdravotnické zařízení dokáže zajistit okamžitou diagnostiku nejčastěji pomocí CT, ultrazvuku či magnetické rezonance, rychlou léčbu a rovněž časnou rehabilitaci pod dohledem multioborového týmu.
Důležitá je zejména rehabilitace
„Kromě diagnostiky a léčby samotné je totiž u pacientů po cévní mozkové příhodě důležitá rehabilitace, která napomáhá úpravě hybnosti, nácviku chůze a soběstačnosti, kompenzuje trvalé následky. Kromě hybných poruch je třeba rovněž cíleně ovlivňovat poruchy řeči, kognitivní poruchy, další poruchy psychické a jiné následky onemocnění,“ podotkl náměstek hejtmana Jiří Běhounek.
To vše je nyní havlíčkobrodská nemocnice schopná splnit a zajistit. „Naše neurologické oddělení je personálně a nyní i dispozičně schopné plně zajišťovat komplexní a vysoce odbornou péči pacientům s akutními neurologickými onemocněními včetně cévních onemocnění mozku,“ potvrdila primářka neurologického oddělení Tereza Lukoszová.
Jak dodala, vznik nového specializovaného pracoviště s rozšířeným spektrem poskytované péče představuje významný přínos nejen pro pacienty z Havlíčkobrodska. Prospěje rovněž pacientům z celé spádové oblasti, sahající do Středočeského a Pardubického kraje, ale i pro celý zbytek Kraje Vysočina.
Už ne pouze Jihlava a Nové Město na Moravě
„Nyní je iktová péče pro náš region zajišťována v nemocnicích v Jihlavě a v Novém Městě na Moravě. Ty jsou ale přetížené, zřízení dalšího centra proto vítají a podporují,“ konstatovala Tereza Lukoszová.
Během stavebních úprav oddělení vznikly dva nové pokoje intermediární péče. Každý z nich je vybaven dvěma moderními monitorovacími lůžky umožňujícími nepřetržité sledování životních funkcí pacientů. Mezi těmito pokoji byla zřízena pracovna sester, která zajišťuje lepší dohled nad pacienty a efektivnější organizaci péče.
„Vzhledem k tomu, že na neurologickém oddělení dosud nebyly k dispozici elektrické rozvody v rozsahu odpovídajícímu nárokům intermediární péče, bylo nezbytné vybudovat nový přívod elektrické energie z hlavní rozvodny v budově nemocnice,“ zmínil provozně-technický náměstek nemocnice Otto Šrůta.
Návrat po čtyřměsíčním azylu
Součástí stavebního projektu byly rovněž úpravy standardních pokojů a společných prostor oddělení. „Ty zahrnovaly například výměnu podlahových krytin a dveří, modernizaci osvětlení a kompletní obnovu povrchů v hygienickém zázemí pro pacienty,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Černo.
Pro zvýšení komfortu pacientů i zaměstnanců nemocnice bylo oddělení nově vybaveno klimatizačními jednotkami. Kompletní rekonstrukci podstoupily také centrální chodby a zázemí pro zdravotnický personál. Pacienti dále mohou využívat nový nábytek.
Kvůli přestavbě si neurologické oddělení prožilo nucený čtyřměsíční azyl. Dočasně našlo nový domov v budově onkologie, kam bylo přestěhováno na přelomu srpna a září. Nyní se vrací zpět do svých prostor v hlavní lůžkové budově. Plně v ní má fungovat opět ode dneška, tedy od pátku 16. ledna.