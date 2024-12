Dvě stovky míst. Nemocnice Jihlava má větší parkoviště, chystá se parkovací dům

Stavba začala v červnu letošního roku a vyšla na 25,5 milionu korun bez DPH, financována byla Krajem Vysočina. „V tomto případě se podařilo využít rozvojové plochy v areálu nemocnice. Pozemky kraje a města tak budou plnit novou roli,“ uvedl hejtman Martin Kukla.

„Chystáme se na stavbu parkovacího domu a pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče. Stavby začnou v příštím roce a my se musíme připravit na to, že zaberou stávající plochy v areálu, kde mohli řidiči parkovat. Proto jsme ve spolupráci se zřizovatelem stavěli nové parkoviště, které plochy nahradí,“ vysvětlil ředitel jihlavské nemocnice Alexander Filip. Parkovací dům s kapacitou 399 míst by měl být v provozu v roce 2026, nový pavilon o rok později.

V areálu Nemocnice Jihlava jsou aktuálně tři parkovací plochy. Ta největší s vjezdy z ulic U Cvičiště a Rantířovská pojímají více než 700 aut. Parkoviště u hlavního vchodu nemocnice 116 a to nejmenší u urgentního příjmu 39. Celkově je tedy v okolí zdravotnického zařízení téměř 900 míst k stání.