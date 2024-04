Schválně narazil do auta před sebou a tlačil ho do příkopu, řidiči hrozí 10 let

13:56

Jako smyslů zbavený se na silnici na Jihlavsku choval čtyřiapadesátiletý řidič. Úmyslně totiž narazil do auta jedoucím před ním a odtlačil ho až do příkopu. Jeho šoféra při tom zranil, pak z místa ujel. Po dopadení putoval do vazby. I proto, že měl ještě rok platný zákaz řízení.