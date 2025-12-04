V husté mlze na D1 ráno bouralo pět aut, kolona měla až dvacet kilometrů

  9:14,  aktualizováno  9:14
Hustá mlha ve čtvrtek ráno komplikovala provoz na dálnici D1 na Vysočině. V jednom úseku tam bouralo hned pět aut. Za nehodou se tvořila dlouhá kolona, která se krátce před devátou hodinou začala jen pozvolna rozjíždět.
Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí bouralo hned pět aut najednou. (4. prosince...
Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí bouralo hned pět aut najednou. (4. prosince 2025) | foto: Policie ČR

Kolem šesté hodiny ranní přijali policisté oznámení o dopravní nehodě, která se stala na 140. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Během chvíle provoz v daném úseku pořádně zhoustl.

„Střetlo se zde celkem pět vozidel, omezený byl v tu chvíli jak levý, tak i pravý jízdní pruh,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. „Žádné hlášení o zranění jsme nedostali,“ doplnila.

Po zadokumentování nehody se podle ní policisté ve spolupráci se zasahujícími hasiči okamžitě pustili do uvolnění auta z levého jízdního pruhu, aby se doprava vrátila co nejdříve k normálu.

V jednu chvíli každopádně začala kolona ve směru na Brno už na 118. kilometru. „Plně průjezdné je místo až od 8.50, ovšem je potřeba i nadále dbát zvýšené opatrnosti,“ vzkázala mluvčí vysočinské policie.

