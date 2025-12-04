V husté mlze na D1 ráno bouralo pět aut, kolona měla až dvacet kilometrů

Kolem šesté hodiny ranní přijali policisté oznámení o dopravní nehodě, která se stala na 140. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Během chvíle provoz v daném úseku pořádně zhoustl.
„Střetlo se zde celkem pět vozidel, omezený byl v tu chvíli jak levý, tak i pravý jízdní pruh,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. „Žádné hlášení o zranění jsme nedostali,“ doplnila.
Po zadokumentování nehody se podle ní policisté ve spolupráci se zasahujícími hasiči okamžitě pustili do uvolnění auta z levého jízdního pruhu, aby se doprava vrátila co nejdříve k normálu.
V jednu chvíli každopádně začala kolona ve směru na Brno už na 118. kilometru. „Plně průjezdné je místo až od 8.50, ovšem je potřeba i nadále dbát zvýšené opatrnosti,“ vzkázala mluvčí vysočinské policie.