Nákladní auta slisovala osobák, řidička jako zázrakem vyvázla s oděrkami

Policistům byla nehoda na silnici I/38 hlášena krátce po sedmé hodině. Došlo ke střetu dvou nákladních aut a jednoho osobního vozu.



Mezi Zvonějovem a Antonínovým Dolem mezi sebou dva nákladní vozy zcela sešrotovaly menší osobák. „Z havarovaného osobního vozidla museli hasiči vyprostit zraněnou osobu,“ uvedla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Řidička osobáku měla veliké štěstí. „Z hrozivě vypadající nehody vyvázla téměř bez zranění,“ dodal mluvčí záchranářů Petr Janáček s tím, že žena byla spíše z preventivních důvodů převezena do jihlavské nemocnice.

Veškeré okolnosti nehody a její příčiny zjišťují policejní vyšetřovatelé.

Provoz je v místě nehody kvůli vyšetřování a odstraňování jejích následků omezený. Mezi Zvonějovem a Antonínovým Dolem se jezdí kyvadlově.

Kamion na okraji Brodu srazil chodce a převrátil se

V posledních hodinách to není jediná vážná nehoda na Havlíčkobrodsku. Ve čtvrtek v podvečer srazil na téže silnici na okraji Havlíčkova Brodu ve směru na Kolín kamion chodce. Řidič při tom zajel do příkopu a soupravu převrátil na bok.

Těžce zraněného chodce přepravil vrtulník do specializované nemocnice, lehce se zranil i řidič. Místo nehody by mělo být až do dnešního dopoledne průjezdné jen částečně.

„V místě probíhá překládání nákladu z návěsu kamionu. V pátek bude zajištěno vyproštění havarované jízdní soupravy z příkopu,“ oznámila ve čtvrtek večer policejní mluvčí Dana Čírtková.