Nepozorná řidička trefila na D1 odstavený kamion, pokutu dostal jeho šofér

9:26

K vážné nehodě došlo ráno na 137. kilometru D1. Nepozorná řidička osobního auta vyjela z vozovky, narazila do kamionu a zranila se. Za vinu to však paradoxně dávají šoférovi nákladního auta. Nechal ho odstavené na nájezdu k odpočívce, což je zakázané. Policie apeluje na ostatní šoféry, aby si na to dali pozor.