  10:18,  aktualizováno  10:18
Kuriózní nehoda se stala kolem sedmé hodiny ráno v Havlíčkově Brodě. Bagr narazil do prodejny Penny market, kde prorazil vestibul. Při nehodě se nakupujícím ani personálu obchodu nic nestalo. Na vině je zřejmě náhlá zdravotní indispozice řidiče. Ten skončil v nemocnici.
Bagr v úterý ráno v Havlíčkově Brodě téměř zajel do obchodu Penny market. Na...
Bagr v úterý ráno v Havlíčkově Brodě téměř zajel do obchodu Penny market. Na vině kuriózní nehody byly zřejmě zdravotní obtíže řidiče. | foto: Policie ČR

Prodejna v ulici U Cihláře měla otevřeno jen velmi krátce, doslova pár minut. V tu dobu v ní už nakupovali první zákazníci. Když v tom se do obchodu málem proboural bagr.

Bagr v úterý ráno v Havlíčkově Brodě téměř zajel do obchodu Penny market. Na vině kuriózní nehody byly zřejmě zdravotní obtíže řidiče.

Těžké žluté vozidlo jedoucí po severovýchodním obchvatu směrem od Masarykovy ulice vyjelo ze silnice, přejelo chodník a narazilo do vestibulu obchodu. Těsně se při tom vyhnulo zaparkovaným autům před prodejnou.

„Řidič jedoucí s bagrem měl zřejmě zdravotní obtíže,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Stroj poškodil vestibul, prorazil skleněnou výlohu, vyrazil a promáčkl hliníkové rámy. Náraz nikoho nezranil.

Záchranáři však na místě přece jen zasahovali. Přiletěli s vrtulníkem, který devětapadesátiletého řidiče transportoval do nemocnice v Brně.

