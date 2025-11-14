D1 u Bíteše ochromila série nehod, řidiče zaskočila hustá mlha. Zranění i v autobuse

Vše začalo před devátou hodinou. Na 160. kilometru se srazila dvě osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění. Rychle se však začala tvořit kolona. A v husté mlze měla řada šoférů problém včas dobrzdit.
Jen o pár minut později se na 158. kilometru srazil autobus, v němž cestovalo 57 lidí, s nákladním vozem. K této srážce už museli i záchranáři. „Záchranáři ošetřili deset osob z autobusu. Po ošetření zůstaly na místě. Jedna osoba byla na vlastní žádost převezena do nemocnice v Třebíči,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Jak dodala, nákladní vozidlo nestihl řidič včas ubrzdit a zezadu do autobusu narazil. Nehoda se stala v husté mlze, která dopoledne okolí Velké Bíteše zahalila.
Cestující na místě čekali na náhradní autobus hasičů, který je dopravil na nejbližší odpočívadlo. Jeho příjezd, přestup cestujících a přeložení zavazadel zabralo více než hodinu. Po celou dobu byl provoz na dálnici omezen.
A v koloně došlo k dalším srážkám. Krátce po deváté mezi dvěma osobními vozidly a před půl desátou mezi dvěma kamiony na 155. kilometru. Tato nehoda už byla vážnější a znamenala zhruba na hodinu uzavření celé dálnice.
„Nehoda je se zraněním řidiče nákladního vozidla. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému,“ přiblížila Čírtková.
Před půl jedenáctou se podařilo provoz částečně obnovit, za další hodinu byla dálnice na 158. kilometru průjezdná bez omezení. Omezení dál trvá na kilometru 155.
Policie apeluje na řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti. Při inverzním počasí se mohou vytvářet mlhy. Řidiči by měli jet jen tak rychle, aby dokázali na měnící se podmínky reagovat.
„Všechny nehody měly stejný průběh. Řidiči nedokázali zareagovat na situaci v provozu před sebou. Zezadu narazili do vozidla, které buď už stálo nebo jelo vlivem provozu pomaleji,“ popsala Čírtková.