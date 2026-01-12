Nehody na Vysočině uzavřely dálnici D1 v obou směrech, na místě jsou zranění

První nehoda se stala po osmé hodině. „Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, dálnice je ve směru na Brno neprůjezdná,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Při této nehodě se zranili dva lidé. Na místo vyrazila pozemní posádka záchranářů z Velké Bíteše. „K nehodě jsme vyslali i vrtulník z Jihlavy,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.
Krátce před devátou hodinou musela být dálnice uzavřena i v opačném směru na Prahu. Ve stejném místě, taktéž na kilometru 153, se srazila další čtyři auta. „Zranění lehčího charakteru utrpěly čtyři osoby,“ zmínil Janáček.
V husté mlze na D1 ráno bouralo pět aut, kolona měla až dvacet kilometrů
Doprava se místu nehody vyhýbá po souběžné silnici 602. Jezdí se po ní mezi exity 146 Velké Meziříčí východ a 153 Lhotka, ve směru na Prahu je lepší sjet už ve Velké Bíteši. Před exity se při pondělním hustém provozu tvoří dlouhé kolony. Řidiči musí počítat se zdržením v řádu desítek minut.
Po půl desáté byl obnoven provoz ve směru na Brno. S omezením se místem dalo projet oběma jízdními pruhy. Uzavírka ve směru na Prahu dál trvá.
Co nejrychlejší obnovení provozu je pro policisty prioritou. Svědčí o tom jejich nasazení při dokumentaci nehod. „Na zpracování dopravních nehod na dálnici byly nasazeny čtyři hlídky dálničního oddělení Velký Beranov,“ konstatovala Kroutilová.