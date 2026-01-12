Nehody na Vysočině uzavřely dálnici D1 v obou směrech, na místě jsou zranění

  9:20,  aktualizováno  9:57
Vážná dopravní nehoda v pondělí ráno uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný byl směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru ve směru na Brno. Srazilo se tu celkem šest aut, při srážce se zranili dva lidé. Později, taktéž kvůli nehodě, musela být dálnice uzavřena i ve směru na Prahu. Směr na Brno už jezdí, omezení směrem na Prahu trvá.
Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...
Dalších 6 fotografií v galerii

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při srážce šesti aut se zranili dva lidé. (12. ledna 2026) | foto: Policie ČR

První nehoda se stala po osmé hodině. „Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, dálnice je ve směru na Brno neprůjezdná,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Při této nehodě se zranili dva lidé. Na místo vyrazila pozemní posádka záchranářů z Velké Bíteše. „K nehodě jsme vyslali i vrtulník z Jihlavy,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.

Krátce před devátou hodinou musela být dálnice uzavřena i v opačném směru na Prahu. Ve stejném místě, taktéž na kilometru 153, se srazila další čtyři auta. „Zranění lehčího charakteru utrpěly čtyři osoby,“ zmínil Janáček.

V husté mlze na D1 ráno bouralo pět aut, kolona měla až dvacet kilometrů

Doprava se místu nehody vyhýbá po souběžné silnici 602. Jezdí se po ní mezi exity 146 Velké Meziříčí východ a 153 Lhotka, ve směru na Prahu je lepší sjet už ve Velké Bíteši. Před exity se při pondělním hustém provozu tvoří dlouhé kolony. Řidiči musí počítat se zdržením v řádu desítek minut.

Po půl desáté byl obnoven provoz ve směru na Brno. S omezením se místem dalo projet oběma jízdními pruhy. Uzavírka ve směru na Prahu dál trvá.

Co nejrychlejší obnovení provozu je pro policisty prioritou. Svědčí o tom jejich nasazení při dokumentaci nehod. „Na zpracování dopravních nehod na dálnici byly nasazeny čtyři hlídky dálničního oddělení Velký Beranov,“ konstatovala Kroutilová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor: