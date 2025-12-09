K potyčce podle policistů došlo kolem půl sedmé večer v prostoru druhého nadzemního podlaží na schodišti před vstupem do jednoho ze sektorů.
„Útočník tam opakovaně udeřil napadeného pěstí do oblasti krku a hlavy,“ oznámila policejní mluvčí Jana Kroutilová. „Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestných činů pokusu ublížení na zdraví a výtržnictví,“ dodala.
Policisté shromáždili maximální množství informací, včetně záznamů z kamer. A právě na nich také násilníka objevili, ovšem zatím neznají jeho totožnost.
„Chtěli bychom proto požádat o pomoc občany. Pokud muže na fotografii poznáte, přihlaste se, prosím, na tísňovou linku 158,“ vzkázala Kroutilová. „Přihlásit se pochopitelně může také sám útočník,“ dodala.