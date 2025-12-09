Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka, pátrá po něm policie

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledají agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška.
Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...
K potyčce podle policistů došlo kolem půl sedmé večer v prostoru druhého nadzemního podlaží na schodišti před vstupem do jednoho ze sektorů.

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na tísňovou linku 158.

„Útočník tam opakovaně udeřil napadeného pěstí do oblasti krku a hlavy,“ oznámila policejní mluvčí Jana Kroutilová. „Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestných činů pokusu ublížení na zdraví a výtržnictví,“ dodala.

Policisté shromáždili maximální množství informací, včetně záznamů z kamer. A právě na nich také násilníka objevili, ovšem zatím neznají jeho totožnost.

„Chtěli bychom proto požádat o pomoc občany. Pokud muže na fotografii poznáte, přihlaste se, prosím, na tísňovou linku 158,“ vzkázala Kroutilová. „Přihlásit se pochopitelně může také sám útočník,“ dodala.

