Světlá hledá firmu na proměnu náměstí, chce na něm zásuvky i rozprašovače

11:52

Více než 84 milionů korun by měla podle projektu stát kompletní rekonstrukce náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou. Radnice vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele díla, jeho jméno by měla znát v polovině března. Náměstí by mělo být plné prvků, které místním zpříjemní život.