Proměna centra Meziříčí začíná. Roky po převratu, který na radnici zažehla

Proměna městského jádra, která bude podle aktuálních odhadů stát přes 200 milionů korun, odstartuje již příští rok na jaře. „Půjde o největší investiční akci v polistopadové historii našeho města,“ vyjádřil se velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras s tím, že na revitalizaci si město vezme úvěr.

Starosta rovněž věří, že předpokládanou sumu se povede v soutěži na dodavatele o něco snížit.

„Zastupitelé schválili zadávací řízení i financování. Během podzimu vybereme stavební firmu, která bude rekonstrukci dělat. Stavební povolení už také máme,“ upřesnil Kaminaras.

Do obnovy centra se Meziříčští pustí bezmála deset let po architektonicko-urbanistické soutěži. Ta se odehrála již v roce 2016, ovšem tehdejší vítězný návrh se stal předmětem sporu v zastupitelstvu a vedl pak i k převratu na radnici. Vedení města se k plánům vrátilo v roce 2021 a ke skutečné realizaci, odrážející se od vítězného soutěžního návrhu, dochází až nyní.

Na náměstí už začali pracovat archeologové, kteří rozmístí na celé ploše šest sond. „Tento týdne budou probíhat přípravné práce, všechny sondy potom odkryjeme najednou příští týden,“ řekl archeolog Pavel Staněk ze společnosti Archaia Brno. Výzkum, jenž přinese drobná omezení v dopravě i pro chodce, má pokračovat až do konce října.

„Všechny fajn věci“ zůstanou

Samotná rekonstrukce centra odstartuje na jaře příštího roku, kdy se v polovině dubna počítá se zahájením první etapy prací. Těchto fází bude celkem šest a rozplánovány jsou až do října 2026.

Rekonstrukce centra v etapách 1. etapa : ulice Komenského a U Bašty (duben – červenec 2025)

: ulice Komenského a U Bašty (duben – červenec 2025) 2. etapa : Rozkoš, Fortna, K Haltýři (červenec – srpen 2025)

: Rozkoš, Fortna, K Haltýři (červenec – srpen 2025) 3. etapa : Kostelní a prostor u Kotvy (září – říjen 2025)

: Kostelní a prostor u Kotvy (září – říjen 2025) 4. etapa : náměstí a prostor u Dózy (zahájení v říjnu 2025, na jaře pokračování, termín dokončení červen 2026)

: náměstí a prostor u Dózy (zahájení v říjnu 2025, na jaře pokračování, termín dokončení červen 2026) 5. etapa : ulice Vrchovecká, Radnická a Mlýnská (červenec – září 2026)

: ulice Vrchovecká, Radnická a Mlýnská (červenec – září 2026) 6. etapa: dvůr na Novosadech (září – říjen 2026) Pozn.: K rekonstrukci náměstí spustilo město web novenamestivm.cz.

A jak bude poté centrum Velkého Meziříčí vypadat? „Naše hlavní myšlenka byla taková, že jsme pojmenovali všechny fajn věci, které dnes na náměstí jsou, a v návrhu jsme se je snažili zachovat, případně i podtrhnout,“ vylíčil na veřejném projednání architekt Filip Musálek, jeden z autorů vítězného návrhu.

Ve středu náměstí tak například zůstane skupina vzrostlých lip, která bude doplněna ještě o další stromy. „Počítáme s jejich postupnou obměnou tak, aby z náměstí stromy nikdy zcela nezmizely,“ zdůvodnil Musálek.

Samostatnou kapitolou je podle něj i hospodaření s vodou. „Dešťová voda ze střech domů bude zachycována a snahou je, aby se vsakovala přímo v místě, čímž bude klesat i teplota samotného náměstí,“ popsal Musálek.

Vydlážděný povrch však budou v parném létě ochlazovat i trysky a mlžítka, jež radnice plánuje za tmy také efektně nasvítit.

Parkovací místa zůstanou zachována

Autorům se nakonec po dohodě s městem povedla udržet i parkovací místa v centru na stejném počtu, jaký je tam nyní – tedy kolem dvou stovek. Mírně se však změní uspořádání těchto stání. Novinkou je totiž pěší zóna, jež povede středem náměstí.

„Auta tudy budou moci projet, ale nebudou mít před chodci přednost. Zároveň zmizí veškeré výškové bariéry – rozdíl mezi trasou určenou pro pohyb nebo stání vozidel a trasou pro pohyb chodců bude rozeznatelný jenom díky typu dlažby,“ přiblížil Kaminaras. Rychlost vozidel navíc bude v tomto úseku omezena na dvacet kilometrů v hodině.

Při předání bude vždy daná etapa hotová a připravená sloužit uživatelům. To znamená, že nebude rozkopáno celé město, ale vždy jen jeden úsek. Roman Fildán projektant

Asi dvacítka míst, jež pěší zóna zabere, bude šoférům vynahrazena jinde – v okrajových částech centra. Ve středu náměstí zůstane také zachováno místo pro konání trhů a u kostela svatého Mikuláše vznikne nový prostor, kam bude mimo jiné umístěn zvon nacházející se dnes na nádvoří špitálního kostela.

Ostatně klidnějších a různých oddechových zákoutí po revitalizaci celkově přibude. Například problematický parčík Rozkoš, kde město řešilo potíže s veřejným pořádkem, se změní v místo pro rodiny s dětmi. Přibudou tam i herní prvky. „Myslím, že by se to mohlo osvědčit, a to i díky přítomnosti nedaleké kavárny,“ míní Kaminaras.

Klidněji by podle jeho slov mělo být rovněž před základní školou v Komenského ulici, neboť přilehlá ulice Kostelní už bude neprůjezdná. K tělocvičně, Rozkoši či obchodnímu domu Kotva se však řidiči dostanou, a to z ulice Novosady.

Až se dokončí jedna etapa, začne další

A dopravních změn bude po obnově centra víc. Například Radnická ulice se stane jednosměrnou a řidiči z ní budou moci nově vyjet přes parkoviště do ulice Pod Hradbami, a to doleva i doprava. Samotné náměstí motoristé obkrouží stejně jako teď a také Komenského ulice bude dál jednosměrná.

„Jednosměrný provoz v některých ulicích ale nebude platit pro cyklisty,“ doplnila Martina Strnadová z meziříčské radnice.

Obnova náměstí, jež samozřejmě zahrne kromě zmíněných změn i nutnou rekonstrukci vodovodu, plynového potrubí, kabelového a elektrického vedení či kanalizace, bude prováděna po etapách – svébytných stavbách. Dokud nebude dokončena jedna, nezahájí stavebníci další.

„Při předání bude vždy daná etapa hotová a připravená sloužit uživatelům. To znamená, že nebude rozkopáno celé město, ale vždy jen jeden úsek,“ ubezpečil hlavní projektant Roman Fildán ze společnosti Fildman projekt.