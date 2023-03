Po opravě náměstí Světlá nad Sázavou obnoví také klidovou zónu za kostelem

15:28

Do konce prvního pololetí dokončí dělníci rekonstrukci náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou. Poté se město pustí do obnovy a proměny navazujících prostranství směrem k řece a Pěšinkám. Do letošních úprav centra Světlé má jít více než 45 milionů korun. Vyplývá to ze schváleného rozpočtu města.