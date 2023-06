Soutěž na nové přibyslavské náměstí začne v létě, vítěze oznámí před Vánoci

Harmonogram, jak by měla vypadat příprava proměny centrálního přibyslavského náměstí, zveřejnilo vedení města. To chce, aby celý proces byl co nejvíce transparentní. A také aby byl od začátku do konce pod dohledem odborníků.

„V odborné porotě, která návrhy bude posuzovat, zasednou odborníci na dopravu, památkáři i architekti. Bude v ní i celá rada města. Ke všem jednáním budou pozváni i zastupitelé,“ uvedl přibyslavský místostarosta Michael Omes.

Ještě v červnu by se vedení města mělo dohodnout na podrobných podmínkách architektonické soutěže. Tu plánuje vyhlásit během prázdnin. „Účastníci budou mít tři měsíce na vyhotovení svých návrhů,“ dodal Omes.

Podle něj už nyní mají všichni potenciální soutěžící dostatek informací o současném stavu náměstí, ale i o budoucích prioritách a využití prostoru. Radnice nechala vyhotovit množství posudků, konaly se debaty s veřejností, proběhlo snímkování celé lokality.

Rekonstrukce půjde po etapách

Vítězný návrh by chtěli zastupitelé vybrat před koncem roku. Během jarních měsíců by mohlo následovat podepsání smlouvy s autorem o projektu. Na to by dostal přibližně rok.

Zahájit stavební práce by bylo možné nejdříve v roce 2025. Současné vedení města by tak určitě chtělo učinit před koncem volebního období. To skončí na podzim 2026.

Rekonstrukce by pak měla postupovat po etapách. Ty by mohly být nejméně dvě až tři. „Bude to nutné kvůli tomu, abychom celé náměstí nezavřeli. To musí žít a fungovat i během obnovy už kvůli tomu, že přes něj vede silnice první třídy,“ předeslal starosta města Martin Kamarád.

Důvodem pro rozdělení rekonstrukce do etap je i finanční náročnost. Investice by podle Kamaráda mohla dosáhnout až 150 milionů korun. To může být pro čtyřtisícové město suma astronomická. „Momentálně je na účtech sice máme, před sebou ale tlačíme další nutné investice,“ podotkl Kamarád.

První studie zůstane v šuplíku

O proměnu Bechyňova náměstí, jež má neobvyklý půlkruhový tvar se dvěma špalíčky budov uprostřed, radnice hovoří už minimálně šest let. V roce 2019 dokonce vznikla studie, jak by prostor v budoucnu mohl vypadat.

Podle ní by se náměstí více rozčlenilo do různých zón dle využití. Větší důraz by dostal zelený parčík na východní straně. Z něho by se přesunuly autobusové zastávky před základní školu. Omezilo by se rovněž parkování na centrální ploše před radnicí.

Zastupitelé města však před koncem loňského roku rozhodli, že podle této studie nakonec postupovat nebudou. Toužili znát víc názorů a vidět více návrhů budoucího náměstí. Sami se chtěli podílet na výběru toho nejlepšího.

„Původní návrh nezatracujeme. Necháme ho v šuplíku a vrátíme se k němu v případě, že by architektonická soutěž z jakéhokoliv důvodu neuspěla,“ už na jaře konstatoval Martin Kamarád.