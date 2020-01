Nová ministerská vyhláška může přinést nezřízený lov, obávají se myslivci

Rozšíření doby lovu u zvěře starší dvou let Daněk: Daněk od 1. července do 31. ledna, daněla od 1. srpna do 31. ledna (dosud: daněk a daněla od 6. srpna do 31. prosince, daňče od 16. srpna do 31. března)

Jelen evropský a sika japonský: Jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna (dosud: jelen a laň od 1. srpna do 15. ledna, kolouch od 1. srpna do 31. března) Muflon: Muflon od 1. července do 31. března, muflonka od 1. července do 31. prosince (dosud: muflon a muflonka od 1. srpna do 31. prosince, muflonče od 1. srpna do 31. března) Srnec obecný: Srnec od 1. května do 30. září, srna od 1. srpna do 31. prosince (dosud: srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince) Kamzík horský: Kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 31. prosince (dosud: kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu)