Kdysi se na honech pilo běžně, dnes si to myslivci nedovolí, ukazují kontroly

„Myslivcem jsem od sedmdesátých let minulého století. To kdybych vyprávěl, jak tenkrát hony vypadaly. Mezi účastníky kolovaly flašky jedna za druhou, i tehdejší příslušníci nalévali,“ směje se osmasedmdesátiletý František Kabátek z Pístova u Jihlavy.

V sobotu ráno se poblíž bývalých kasáren účastnil honu na zajíce a bažanty. Pořádal ho myslivecký spolek Korunní vrch, který sdružuje myslivce z Pístova, Popic a Vysoké. „Máme tu šestnáct střelců, dvanáct honců a asi desítku psů,“ popisoval předseda sdružení Jaroslav Nečada.

Nečekanými hosty byly i dvě policistky z jihlavského odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Po slavnostním nástupu všechny účastníky honu zkontrolovaly. Střelcům daly dýchnout, prověřily, zda ke zbraním mají odpovídající doklady, a zároveň posoudily technický stav pušek.

Když myslivci policistky spatřili, v legraci se mnozí otáčeli a na oko se tvářili, že rychle utíkají pryč. V dobrém rozpoložení zůstali i po provedených kontrolách. „Nezjistili jsme žádná pochybení, negativní byly i všechny dechové zkoušky,“ oznámila přítomná policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Kontroly jsou naprosto v pořádku, nemáme s tím žádný problém. Měly by se dělat často. Lidé pak aspoň mají větší respekt a při honu se zvyšuje bezpečnost,“ podotkl Nečada.

Hrabě byl tak vožralej, že ani nepoznal vodu

Kabátek pak svým kolegům líčil, jak hony vypadaly dřív. „Můj táta chodil na hony v Brtnici jako kluk, ještě za pana hraběte. Tam hraběti kořalky neustále nosili. Ten už byl ke konci tak vožralej, že ani nepoznal, když mu místo ní dávali vodu,“ bavil okolí nestor pístovských myslivců.

Dnes už by se takové příhody stát nemohly. Myslivci si na alkohol dávají velký pozor. Padají za něj totiž obdobné tresty, jako jsou za řízení pod vlivem. „Kdo provádí právo myslivosti a má u sebe zbraň, nesmí mít v sobě alkohol,“ vysvětluje Čírtková.

Pokud by u myslivce policisté zjistili požití alkoholu, nesměl by se honu účastnit a policisté by zadrželi jeho zbraň. Následovala by pokuta podle zjištěného množství alkoholu. Na místě až pět tisíc korun, v případě více promile až 50 tisíc korun ve správním řízení. Jednat by se dokonce mohlo i o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Za celý letošní i loňský rok, kdy policisté navštívili celkem 72 honů a zkontrolovali téměř 1400 myslivců, se to na Vysočině nestalo ani jednou. „Naposledy jsme alkohol zjistili v říjnu 2022 na Třebíčsku. Bylo to 0,58 promile. Sedmačtyřicetiletý muž navíc nepředložil průkaz zbraně. Policisté mu uložili na místě pokutu pět tisíc korun, zadrželi mu zbraň a z honu ho vyloučili,“ pravila mluvčí.

Poslední postřelení před čtyřmi lety

Jisté nedostatky ve zbraních a příslušných průkazech jsou přeci jen o něco častější. Sem tam padne i nějaká ta pokuta. „Velkou pozornost věnujeme kontrole technického stavu zbraní a jejich označení příslušnými zkušebními značkami, zejména pak při používání střeliva povoleného pro lov v blízkosti mokřadů,“ dodala vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Věra Sýkorová.

Drobné výtky měly policistky i v sobotu u Pístova. Několik myslivců upozornily na nedostatečnou údržbu zbraní a jejich vyčištění. O až tak závažné prohřešky, že by za ně uložily pokutu, se však nejednalo. „Může se stát, že dojde ke zranění i z důvodu špatně udržované zbraně. Také už jsme ho v minulosti řešili,“ podotkla mluvčí Čírtková.

Čím dál větší důraz policisté věnují i na používání reflexních prvků na mysliveckých oděvech. Zejména při mlze a zhoršené viditelnosti na střelce i honce apelují. V Pístově měli všichni střelci minimálně reflexní proužek na svých čepicích, někteří dokonce měli celé reflexní bundy. Pro honce byly reflexní vesty samozřejmostí.

„V roce 2020 jsme museli řešit dvě mimořádné události, při nichž došlo k postřelení dvou účastníků honu. Případy se staly na Jihlavsku při naháňce na divočáky a na Třebíčsku při honu, kdy při střelbě na zajíce zasáhly broky do nohy dalšího účastníka honu. Oba případy jsme tehdy prověřovali pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ připomněla Čírtková.

Podle Františka Kabátka ale za taková poranění může částečně i stav zvěře. Té je podle něj v honitbách méně, než bývalo v minulosti. „Dřív bylo tolik zvěře, že se střílelo přímo na ní. Nestřílelo se nikam naslepo do houští. A to jsme ulovili třeba 150 zajíců a 150 bažantů. To dnes už není,“ posteskne si myslivec.