Jihlavské muzeum čeká proměna. Zažijete exponáty všemi smysly, slibuje

Muzeum chce návštěvníkům dle vyjádření Kraje Vysočina, jenž je jeho zřizovatelem, „přichystat moderní prostory s interaktivními prvky, které umožní zažít prezentované exponáty všemi smysly“.



Do konce letošního roku chce muzeum podat žádost o evropskou dotaci na projekt. Muzeum počítá s investicí ve výši 33 milionů korun. Až 85 procent z částky by měla pokrýt dotace.

Obnova se má týkat nejenom expozic, ale počítá také s rozsáhlými stavebními úpravami včetně obnovy fasády, oken, dveří, ale i opravy elekroinstalace a topení.

„Obě budovy jsou památkově chráněné. Ve spolupráci s památkáři bychom chtěli obnovit fasádu tak, aby se více přiblížila do stavu dob minulých. Změnila by se tak pravděpodobně i barevnost objektu,“ řekl ředitel muzea Karel Malý.

Některé expozice se úplně rozeberou

Nejrozsáhlejší změny se však dotknou výstavních prostor. „Podle toho, v jakém stavu expozice jsou, tak intenzivně se do nich bude zasahovat. Některé se kompletně rozeberou a udělají se úplně nově, jiné se upraví jen částečně. Další budeme dolaďovat například jen přidáním interaktivních prvků,“ pravil Malý.

Jak ředitel připomněl, v muzeu jsou expozice relativně nové, jejichž instalace se povedla. K nim patří například přírodovědné expozice či dějiny 20. století, které byly přebudovány před sedmi lety. Ty by měly doznat jen minimálních změn.

„Ale máme i expozice, které jsou staré třeba 25 let. To je případ výstavy o geologii a některých historických - renesance, baroko a 19. století na Jihlavsku. Ty čekají zásadní změny,“ uvedl Malý.

Kompletně má zaniknout například výstava věnovaná středověké plastice v Cechovní místnosti. „Místo ní vznikne výstava nová, věnovaná historii cechů a jejich významu pro Jihlavu,“ poznamenal ředitel muzea.

Interaktivita je dnes už standardem

Nově vybudované expozice by měly mít řadu moderních interaktivních prvků.

„Interaktivita je standard, bez kterého se muzejničina už ani nedá dělat. My jsme v jistém smyslu konzervativní a pořád si myslíme, že jsme muzeum, a nikoli výstavní síň. Stále nám jde o autentické exponáty. Tedy interaktivita ano, ale nemělo by to být divadelní představení,“ zdůraznil Karel Malý.

„Pod interaktivitou si můžeme představit různé projekce, filmy, ale i věci mechanické, možnost si věci vyzkoušet, osahat a být v kontaktu s konkrétními předměty,“ dodal.

Určitým vzorem je v tomto hrad Roštejn spadající pod správu muzea, který má za sebou úspěšnou proměnu expozic právě s řadou audiovizuálních a dalších prvků.



„Roštejn je pro nás inspirací. Víme o věcech, které fungují, mají ohlas u lidí, víme i to, co bychom dnes dělali jinak. Zkušenosti z Roštejna využívat určitě budeme, ale nechceme být žádnou jeho replikou,“ podotkl ředitel.

Zda bude nutné zavřít, se zatím neví

Projekt chce muzeum Vysočiny předložit před koncem tohoto roku do operačního programu. „Poměrně brzy bychom se měli dozvědět, zda jsme uspěli. Pokud ano, na jaře příštího roku bychom mohli začít pracovat,“ pověděl Malý.

Práce by měly být dokončeny v polovině roku 2023.

Zda se obnova muzea bude konat za částečného provozu, nebo bude nutné ho na čas uzavřít, je zatím v jednání.

„Aktuálně vybíráme projektanty a s nimi pak budeme řešit konkrétní záležitosti. To, zda bude muzeum muset být kompletně uzavřené, nebo bude provoz omezen jen částečně, se dozvíme v průběhu tohoto roku,“ dodal Karel Malý.