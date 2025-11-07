V současnosti už je bývalý areál Technického muzea Studenec zcela vyklizen a není veřejnosti přístupný. Technické muzeum ve Studenci bylo pobočkou Leteckého muzea Koněšín se základnou na Radarce.
Jenže stěhovat - zatím neznámo kam - se bude i areál muzea z Radarky. Zdejší bývalou vojenskou základnu muzeu pronajímá obec Koněšín, která mu dala z pronájmu výpověď. Muzeu zde smlouva vyprší 30. června příštího roku. Kam bude muzeum stěhovat své rozměrné exponáty -například letadla či vrtulníky včetně třebíčského mostu Bailey - to nyní není známo.
|
Letadla a vrtulníky unikátního leteckého muzea se schovají pod střechu
„Muzeum nekončí, funguje dál. O tom, kam se budou exponáty stěhovat, zatím po dohodě s investorem nebudeme poskytovat informace, aby se nešířily spekulace, ale nebude to příliš daleko od stávající základny. Máme několik možností, mezi nimiž se investor rozhoduje,“ uvedl zakladatel muzea a letecký sběratel Zdeněk Svobodník.
„Slyšel jsem o stěhování muzea ze Studence na Radarku. Oni měli zpočátku optimističtější představy a využívali ve Studenci jednu halu, ale ten areál u nádraží byl konečně využíván,“ mrzí studeneckého starostu Jiřího Tomeška.
Sezonu muzeum ukončilo podle plánu
Stěhování exponátů ze Studence bylo víceméně ukončeno. V areálu Radarky exponáty muzea alespoň prozatím nebudou přístupné.
„Sezonu jsme ve Studenci ukončili plánovaně ze svého rozhodnutí. Přístupné expozice nejsou mimo sezonu nikdy, ani na Radarce. Mimo sezonu nebo otevírací dobu jsme běžně domlouvali návštěvy přes e-mailovou poptávku a přes poptávkový formulář na webu, ale v tyto chladné dny už je to jen ojedinělé. Není to tak komfortní a i naše časové možnosti jsou omezené,“ podotkl Svobodník.
Majitelem areálu u studeneckého nádraží je společnost AGRO 2000. Ta areál nabízela veřejně k prodeji, ale z internetu byla nabídka před týdnem stažena. Koněšínské Letecké muzeum mělo areál podle původních dohod odkoupit, ale k tomu nedošlo. „Studenec nevíme, tam to záleží na prodejní ceně, která je aktuálně velmi vysoká, a dotace byly značně osekány, tudíž pro projekt již nedostačující,“ sdělil letecký nadšenec Svobodník.
Smlouvu na pronájem Radarky prý Svobodník podle svých slov prodlužovat nechce. „Muzeum tam nemá perspektivu, my potřebujeme kryté prostory a ty se ukázaly v Koněšíně už několik let zpět jako neřešitelný problém,“ pravil Svobodník.
Neshody ohledně stavby hangáru na Radarce
Mezi oběma stranami pronájmu Radarky zřejmě nedocházelo ke shodě. „Nepředpokládáme, že muzeum dál bude na Radarce, pan Svobodník dostal výpověď. Nelíbil se nám způsob, jakým areál spravuje, a byla s ním složitá komunikace. Pokud máte pronajatý takovýto areál a nekomunikujete, je to kámen úrazu,“ řekl starosta Koněšína Jiří Chalupa.
„Chtěli jsme na Radarce stavět hangáry, pořídili jsme haly, a když jsme je dovezli, bylo nám řečeno, že ne. Nikdo nemá chuť čekat, jak se někdo někde vyspí a dovolí nám to nebo nedovolí,“ reagoval Zdeněk Svobodník.
Chalupa kontroval: „Ale jak chcete něco řešit, když se s vámi jedna strana nebaví? On neplnil plány, co tam chce dělat.“
|
Uhněte z cesty, letadla jedou. Koněšín otevřel muzeum letecké techniky
Otázkou nyní je, kde skončí konstrukce válečného mostu Bailey. V Třebíči budilo jeho snesení z řeky Jihlavy na Polance a jeho nahrazení novým, betonovým, emoce. Most měl být podle proklamací města ve finále umístěn v areálu koněšínského muzea. Svobodník nyní řekl, že se nebude bránit, pokud se někdo mostu Bailey ujme a najde pro něj umístění.
„Klidně most necháme u nás uskladněn, ale pokud někdo přijde a řekne, že má pro most místo, nemáme s tím problém. Ale kdybychom my tehdy nezasáhli a most od Třebíče nepřevzali, tak by dnes už neexistoval,“ tvrdí Svobodník. Deset třímetrových polí mostu Bailey skládali příznivci vojenské techniky v areálu ve Studenci od 5. července. Jedno pole mostu zůstalo na třebíčské Polance.
Kam se exponáty přestěhují, oznámí ještě letos
Informace o tom, zda a kam se bude koněšínské Letecké muzeum stěhovat, sdělí prý Svobodník ještě letos během několika týdnů. „Lokalitu oznámíme brzy,“ slíbil.
První - a současně, jak se ukázalo, i předposlední - sezona technického muzea ve Studenci byla zahájena loni 13. dubna. Na zájemce tam čekaly exponáty z oblasti letecké, vojenské a zemědělské, ale i kosmonautické techniky i automobily.
Letecké muzeum bylo založeno v Olomouci v roce 2009. Kromě Svobodníka byl jeho spoluzakladatelem sběratel letecké techniky Roman Sperl. V Olomouci muzeu město vypovědělo nájemní smlouvu na hangáry v roce 2016. Pak se muzeum s exponáty přestěhovalo na bývalou radarovou základnu u Koněšína.
Areál u studeneckého nádraží pronásleduje smůla. Už před deseti lety tam soukromá firma zahájila budování areálu pro soukromý chov zvířat, jehož součástí měl být i zookoutek pro veřejnost. Podnikatel Michal Novák tam choval i lvy, tygry, vlky či krokodýla. Investor se ale dostal do sporu s náměšťským stavebním úřadem a záměr skončil krachem.