Havlíčkobrodské muzeum se sloučí s galerií, návštěvníkům to přinese výhody

Sloučení obou sbírkových organizací je již připraveno. Schválit ho ovšem ještě musí krajští zastupitelé. Ti by tak měli učinit na svém úterním zasedání. S největší pravděpodobností půjde jen o formalitu.

„Od 1. ledna příštího roku budou moci krajské muzeum a galerie výtvarného umění fungovat pod jedním názvem Galerie a muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Instituci povede současná ředitelka muzea Alena Jindrová,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Jak dodala, návrh na sloučení obou organizací garantuje mimo jiné zachování všech pracovních míst s tím, že tým nové organizace posílí také specialista na PR, marketing a projektový management.

Velkou výhodou je, že obě krajské organizace sídlí hned vedle sebe, v sousedních domech na severozápadní straně Havlíčkova náměstí. „Bonusem tohoto kroku bude využití odborného potenciálu kmenových zaměstnanců obou organizací,“ dodala mluvčí.

„Pro kraj jako zřizovatele organizací bude přínosem především vyřešení zastupitelnosti provozních profesí, zvýšení efektivity práce, zejména v oblasti propagace nebo vedení projektů,“ řekl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Do budoucna očekává dílčí finanční úsporu v provozních nákladech. Nově vzniklá organizace bude využívat jedny webové stránky, jeden účetní program nebo sdílené licence. „Případná budoucí finanční úspora v rozpočtu však při rozhodování o sloučení institucí nebyla nijak zohledňována,“ zdůraznil hejtman Schrek.

O sloučení obě zařízení sama usilovala

Návrh sloučení je podložen souhlasným stanoviskem obou ředitelství, uvádí kraj v tiskové zprávě. Jak MF DNES zjistila, dokonce to byla vedení obou zařízení, jež o spojení usilovala. „Iniciativa skutečně vzešla od nás. Byla výsledkem náhlé interní situace,“ naznačil vedoucí galerie Aleš Veselý.

Na postu šéfa oblastní galerie došlo nedávno ke změně. Skončila dlouholetá ředitelka Hana Nováková. Veselý je na webových stránkách galerie veden stále jako zástupce ředitele. A pro zajímavost, Novákovou jako ředitelku stále uvádí anglická i německá mutace webu. Z české bylo její jméno smazáno.

K personálním změnám došlo i v muzeu. Poté, co z postu jeho ředitele odešel Michal Kamp, byla po provizorních řešeních na jeho místo jmenována historička Alena Jindrová. Ta by měla řídit i nově vzniklou sloučenou organizaci.

Spolupráci s muzeem po všech stránkách vítáme a těšíme se na ni. Aleš Veselý zastupující ředitel Oblastí galerie Havlíčkův Brod

Sloučení obou kulturních organizací si podle ní všimnou i návštěvníci. „Dojde k větší spolupráci obou zařízení, už nyní začínáme s přípravou prvních společných projektů,“ zmínila Jindrová.

Právě v těchto dnech se začíná připravovat například výstava pracovně nazvaná Chudoba. Ta by se v lednu měla stát vůbec prvním společným projektem muzea a galerie pod jednou hlavičkou. „Chceme, aby se spolupráce postupně rozšiřovala a dále vyvíjela,“ dodala Jindrová.

Že půjde o jedno kulturní zařízení, by měli návštěvníci poznat i například na vstupném. I to by mělo být sjednocené a – pokud lidé budou chtít navštívit oba sousední domy – i více zvýhodněné.

„Spolupráci s muzeem po všech stránkách vítáme a těšíme se na ni,“ prohlásil Aleš Veselý.

Muzeum patří k nejstarší, galerie nejmladším

Oblastní galerie vznikla v roce 1965, je jednou z mladších v republice. Opírala se tehdy o obrazy a sochy regionálních autorů či umělecká díla spojená s Havlíčkobrodskem. Postupem času se více zaměřovala na knižní ilustraci, kresbu a grafiku.

Historie muzea sahá až do roku 1874, kdy se stalo jedním z prvních regionálních vlastivědných muzeí v Čechách. Ve sbírkách má tisíce a tisíce předmětů, které se vztahují k regionu a jeho historii ve všech možných oblastech. Pořádá výstavy i přednášky a vydává publikace. Specializuje se na osobnost Karla Havlíčka Borovského, v jehož domě i působí.

O změnách nastavení fungování krajského Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a krajské Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě se ve veřejném prostoru diskutuje už téměř patnáct let. Až dosud byly snahy o sjednocení odmítány.

Se sloučením sbírkových organizací už má Kraj Vysočina z minulých let zkušenost. V roce 2011 se spojily provozy Muzea Vysočiny v Pelhřimově a hradu Kámen.