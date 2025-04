Havlíčkův Brod koupí konstrukci železničního mostu, může z ní být nová lávka

Most se nachází v obtížně přístupném terénu trati mezi Přibyslaví a Pohledem. Právě tento úsek letos a v příštím roce nechává Správa železnic rekonstruovat. Most, přes nějž stále jezdí vlaky, hodlá příští rok na sklonku zimy snést a nahradit ho novým.

„Je to moc pěkná konstrukce v dobrém stavu. Byla by škoda zlikvidovat ji. My bychom ji v budoucnu mohli využít pro přemostění Sázavy pro pěší či cyklisty, proto jsme projevili o koupi zájem,“ informoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Byl jsem se na most podívat s dvěma experty. Potvrdili, že konstrukci je možné poměrně snadno rozřezat na tři díly, nákladním autem převézt a poté opět spojit. Lubor Honzárek místostarosta Havlíčkova Brodu

Konstrukci by město mělo získat za cenu šrotu. Mělo by to být kolem 300 tisíc korun. K tomu zaplatí případné rozřezání pro snadnější transport a jeho přepravu. Postarat by se mělo i o jeho uložení do doby, než bude využit.

Jedná se o ocelovou nýtovanou konstrukci. Sice pochází z 50. let minulého století, kdy se stavěla nová železniční trať z Havlíčkova Brodu na Brno, vyrobena je ale starší technologií. Dlouhá je 29 metrů, určena je pro rozpětí podpěr 27 metrů.

Most na cyklotrase nebo lávka v centru?

Kde by ho město využilo, zatím není jasné. Vedení radnice má několik nápadů. Jedno místo by mohlo být nedaleko jeho současné pozice u Stříbrných Hor. Brod se podílí na zřízení cyklotrasy proti proudu podél Sázavy na Přibyslav. V projektu se počítá hned se dvěma přemostěními řeky. Původní železniční most by mohl obstarat jedno z nich. „Je to asi třicet metrů od místa, kde je most nyní,“ podotkl Honzárek.

Druhým zvažovaným umístěním je centrum města. Most by výrazně pomohl cyklistům u divadla a kina Ostrov a kostela svaté Kateřiny. Pěší mají k dispozici sousední kamenný most v Dolní ulici. Cyklisté ale při překonání řeky musí jet po frekventované silnici, případně vést kolo po chodníku. Ani jeden způsob není příliš bezpečný a komfortní.

Pro obě umístění by dle Honzárka byl ocelový most vhodný a bez o výraznějších problémů použitelný. „Délka by byla dostačující. V případě umístění v centru Brodu by dokonce byl zhruba půl metru nad stoletou vodou a nebránil by průtoku ani při povodních,“ zmínil.

Jak dodal, koupě by nebyla nikterak riskantní. Pokud by se nakonec ukázalo, že most využití pro město mít nebude, prodá ho do šrotu samo. „Myslím, že cena šrotu bude pořád stejná. Neproděláme,“ konstatoval místostarosta.

Most jsme ještě nekupovali, smál se starosta

Pro koupi mostu hlasovali všichni zastupitelé přítomní na pondělním zasedání. „Je to dobrý nápad,“ ocenil myšlenku i jinak obvykle kritický Vladimír Frič z opoziční KSČM. Jako jediný se posléze dotazoval na možnosti vyzvednutí, přepravy a případného uložení konstrukce.

Ačkoliv se most nachází v téměř nepřístupném terénu, o jeho snesení se v rámci úprav trati postará Správa železnic, potažmo zhotovitelská stavební firma. Ta k mostu již vytvořila přístupovou cestu vhodnou i pro těžké nákladní automobily či jeřáb.

„Byl jsem se na most podívat s dvěma experty. Potvrdili, že konstrukci je možné poměrně snadno rozřezat na tři díly, nákladním autem převézt a poté opět spojit," odpověděl mu Libor Honzárek.

V současné době po mostě stále jezdí vlaky. Správa železnic počítá, že konstrukci nechá snést na sklonku zimy či na začátku jara v příštím roce. Most pro vlaky pak nechá vybudovat nový. Vedení města tak má rok na to přesně určit, kde by mohla ocelová lávka být.

„Každopádně je to pro Havlíčkův Brod naprostá novinka. Mostní konstrukci jsme ještě nikdy nekupovali,“ po schválení záměru s úsměvem konstatoval starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Vlaky na modernizované trati zrychlí

Přestavba části železniční tratě mezi Přibyslaví a Pohledem, kudy jezdí rychlíky z Prahy do Brna, oficiálně začala loni, k výrazným zásahům dochází však až od letošního března. Rekonstrukce osmi kilometrů vyjde na více než dvě a tři čtvrtě miliardy korun. Jedním z hlavních důvodů modernizace je zvýšení traťové rychlosti ze současných 100 na 160 kilometrů v hodině.

Při obnově je odstraněn celý kolejový svršek i spodek a položen znovu. Součástí projektu je rovněž modernizace veškerého zabezpečení i trolejí. Při obnově jsou či budou prakticky znovu vybudovány veškeré mosty, kompletní rekonstrukcí projdou zastávky i stanice v Přibyslavi i Pohledu.

Práce probíhají za částečného provozu. Letos se týkají pouze pravé koleje ve směru na Brno, kolej levá přijde na řadu v roce příštím.