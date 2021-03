Oprava a uzavírka jediného mostu ve městě na dva měsíce rozpůlí Světlou

„Bude to nesmírně těžké a náročné období. Přejeme si, aby to lidé vzali s velkou dávkou trpělivosti a pochopení. Bohužel, oprava mostu je vyvolaná jeho špatným stavem a není možné ji uskutečnit jinak,“ říká starosta František Aubrecht.



Problémem je, že most před zámkem je ve Světlé nad Sázavou jediný. Spojuje jižní a severní část města. Na té severní žije velká většina obyvatel, je tu centrum, úřady i třeba železnice či poliklinika. Ovšem na jižní jsou vedle novější vilové čtvrti i dvě nákupní zóny a sklárny, které jsou největším zaměstnavatelem široko daleko.

A mezi těmito dvěma částmi nebude možné projet nejkratší cestou autem. Lidé se přes Sázavu dostanou pouze pěšky. Budou moci jít přes lávku před nádražím, ale i po mostu před zámkem, který by měl pro pěší zůstat průchozí.

Jak přesně bude režim při rekonstrukci mostu vypadat, se uvidí až po výběrovém řízení na zhotovitele. S vítěznou firmou se bude radnice domlouvat na objízdných trasách i konkrétních termínech.

„Podrobně budeme o rekonstrukci mostu informovat v dubnu, možná na toto téma uspořádáme i veřejnou debatu,“ nastínil tajemník úřadu Jiří Moučka.

Uzavírka na osm týdnů

„Bude provedena výměna obrusné vrstvy vozovky na mostě, oprava vozovky za mostem směrem na Havlíčkův Brod, dilatačních závěrů i chodníků, sanace říms a částí nosné konstrukce. Délka opravovaného úseku je 215 metrů,“ popsal investici za předpokládaných více než deset milionů korun náměstek krajské správy a údržby silnic Tomáš Mátl.

Stavební práce podle něj budou probíhat ve třech etapách, nicméně za úplného vyloučení dopravy. „Pro pěší bude po celou dobu stavby vždy jeden z chodníků v provozu,“ slíbil Mátl.

Silničáři předpokládají uzavírku v délce osmi týdnů s tím, že by provoz po mostě měl být obnoven nejpozději 18. července.

„Jsme limitováni termíny jiných akcí. Hlavně chceme, aby byl most otevřen do konání Sázavafestu,“ konstatoval místostarosta Josef Hnik. Oblíbený multižánrový festival by se v zámeckém parku měl konat, pokud to pandemická situace dovolí, od 22. července.

Mosty jsou v Okrouhlici a Ledči nad Sázavou

Zhotovitel rovněž naplánuje objízdné trasy. Ty se ovšem už nyní dají téměř s jistotou předpokládat. Nejbližší mosty přes Sázavu jsou totiž proti proudu v Okrouhlici a po proudu v Ledči nad Sázavou.

Vzhledem ke kvalitě a šíři silničky přes Příseku a Lučici do Okrouhlice je pravděpodobné, že nákladní doprava bude muset až přes Habry a Havlíčkův Brod. Přes Ledeč je objížďka dlouhá třicet kilometrů, přes Okrouhlici přes dvacet a přes Brod dokonce téměř padesát kilometrů.

„Ve směru na Ledeč je ještě jeden menší most ve Smrčné, přes nějž může osobní doprava. Ale uvažujeme o tom, že bychom ho na dobu rekonstrukce uzavřeli. Obáváme se, že by tam jezdil každý, což není možné,“ doplnil Hnik.

Provizorní přemostění by nemělo kam ústit

K opravě mostu silničáři přistoupili v době, kdy by měla začít i kompletní rekonstrukce náměstí Trčků z Lípy. Jejího zhotovitele rovněž město v těchto dnes hledá. Oprava náměstí by měla začít výměnou inženýrských sítí v jeho nejspodnější části, na výjezdu do Sázavské ulice.

Z toho důvodu nebude možné položit přes Sázavu provizorní most. „Když se uzavře i křižovatka komunikací na Brod a na Ledeč, nebylo by ho kam vyústit. Navíc by mostní provizorium zvýšilo náklady na rekonstrukci na dvojnásobek, což je nepřijatelné,“ dodal Tomáš Mátl.

Otevřením mostu se Světlé uleví jen částečně. Ještě další dva měsíce by měla trvat uzavírka v nejvýchodnější části Sázavské ulice. Místo se až do poloviny září, kdy by se měla uskutečnit světelská pouť, bude objíždět nad čerpací stanicí ulicemi Dolní, Na Sídlišti a Lánecká.