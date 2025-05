Mezi břehy řeky Sázavy ve Žďáře položil obří jeřáb novou lávku, starou zbourají

„Nový most o délce 25 metrů se skládá ze dvou částí, které budou ve středu celé stavby odděleny kovovým odvodněním,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že čtyři metry široká spojnice břehů Sázavy bude k dispozici pěším i cyklistům.

Do Žďáru betonové komponenty putovaly až ze Štětí v Ústeckém kraji, z tamní firmy KŠ PREFA. A jelikož má každý dílec mostního tělesa hmotnost kolem 15 tun, musel se o jejich položení postarat autojeřáb.

„Přípravy na instalaci zabraly řadu hodin, na místě se pracovalo už od časného rána. Se závažími a další výbavou sem muselo přijet sedm aut,“ přiblížil Petr Malík, stavbyvedoucí společnosti SIMOST, která má zhotovení žďárského přemostění na starosti.

Položením těžkého betonového kolosu však práce pro firmu ještě zdaleka nekončí. Dodělávat nyní například bude mostní opěry. Ty jsou založené na mikropilotách vedoucích do hloubky zhruba půl metru pod úroveň Sázavy. Následně čeká dodavatele ještě převedení sítí a kanalizace přes tok řeky, úprava okolního terénu nebo pak finální instalace zábradlí.

„Zábradlí bude nerezové, opatřené podsvícením,“ doplnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Z nerezu je vyrobeno rovněž úžlabí v ose lávky sloužící pro odvedení vody.

Stará lávka zmizí po otevření nového mostu

Most by měl být hotový pravděpodobně letos v červenci, teprve po jeho úplném dokončení a otevření pro veřejnost se firma SIMOST pustí do demolice dosavadní dosluhující lávky, která je vyrobena převážně z kovu. Bude postupně rozebrána a zmizí i pilíř stojící přímo v řece.

Budoucí spojnice Nábřežní a Žižkovy ulice je oproti původní stavbě o několik metrů posunuta. „Chtěli jsme, aby pěší trasa byla přímočařejší a nový most byl v jedné ose schodiště od Tvrze s návazností na přechod pro chodce v Žižkově ulici,“ vysvětlil změnu Mrkos.

Přemostění Sázavy je součástí rozsáhlého projektu revitalizace celé oblasti Tvrze - tedy okolí kostela svatého Prokopa a Regionálního muzea, což je jedna z vůbec nejstarších částí města.

Rekonstrukce povrchů, sítí i mobiliáře tam odstartovala již loni, má pokračovat i v letošním roce a s jejím finišem se počítá v roce 2026. Celková cena za obnovu lokality, tedy včetně zmíněného nového mostu, se blíží 40 milionům korun.

Žďár nad Sázavou má ve své správě zhruba necelé tři desítky různých přemostění, jejichž běžná údržba, kontrola a drobné opravy vycházejí zpravidla na statisíce korun ročně. Postupně také dochází k jejich větším rekonstrukcím nebo jsou i budovány lávky zcela nové.

V posledních letech přibylo například přemostění Sázavy u parku na Farských humnech nebo lávka propojující sídliště Klafar s prostory za sportovní halou na Bouchalkách.