Žďárská „gilotina“ musí znovu na reklamaci, v lávce přes řeku chybějí šrouby

Most za zhruba 3,7 milionu korun na sebe neblaze upozornil již při svém zprovoznění loni v září. Tehdy dodavatel umístil dřevěnou výplň zábradlí delší stranou dolů, takže měli vodáci zkomplikovaný průjezd pod mostním tělesem. Ale ani předělávání tohoto vadného prvku se zcela nezdařilo.



Na sociálních sítích se 25. ledna objevily fotografie jednoho z obyvatel města, jemuž se na mostě nezdálo množství rezivějících děr bez šroubů. V některých otvorech sice šrouby byly, ale evidentně ne ty, co tam skutečně patří. Fotky na Facebooku iniciovaly okamžitou prověrku mostu ze strany vedení města.

„Bohužel, v rámci záruční doby jsme na podnět občana přišli na závadu v podobě uchycení zábradlí, které není podle projektu. Dodavatel jej přichytil místo šroubů svárem. Současné uchycení je sice bezpečné, nicméně není esteticky a řemeslně dobře provedené,“ okomentoval mluvčí radnice Matěj Papáček.

Hned druhý den po tomto zjištění podle jeho slov proběhla schůzka vedení města s dodavatelem a stavebním dozorem.

Na nedostatky na mostě upozorňují lidé opakovaně

Pravdou však je, že chybějící šrouby v lávce nejsou žádnou horkou novinkou, a to ani pro radnici. Na tyto i další nedostatky upozorňují místní opakovaně. Ostatně i dle vyjádření autora snímků, jenž na Facebooku vystupuje pod přezdívkou Fanda DP, se na problematiku zaměřil poté, co jej téma zaujalo v městské webové dotazovně.

Do ní lze zasílat otázky a náměty pro představitele Žďáru i úředníky. A dají se v ní najít i příspěvky týkající se právě absence šroubů v mostu - například z půle loňského prosince. Vedení města v nich argumentuje i neznámým pachatelem, který šrouby cíleně odstraňuje.

Nyní se však z neznámého sabotéra vyklubala chyba dodavatele. Ten již přislíbil, že do 19. února reklamovanou závadu odstraní. Následný nátěr bude proveden podle klimatických podmínek, nejpozději ovšem do 31. května.

Lávku přes Sázavu, určenou pro pěší i cyklisty, pro město dělala společnost PORR. Ta uvedla, že k pochybení došlo právě při opravách nesprávně namontovaného zábradlí. Ovšem v rozporu s projektem prý výsledek není.

Most pracuje a nelícují otvory na šrouby, tvrdí firma

„Konstrukce mostovky, do které je konstrukce zábradlí vložena, je tvořena spřaženým ocelobetonovým průřezem. Mostovka se díky tomu dobře adaptuje na různou zátěž a ‚pohybuje se‘. Vlivem tohoto na některých místech nelícují otvory pro vložení šroubů. Tato místa byla řešena svárem a vzniklo tím zábradlí, které odpovídá projektu, je bezpečné a spoje jsou pevné. Na některých místech však nepůsobí otvory nevyplněné šrouby vizuálně dobře,“ sdělila Kateřina Baxová, mluvčí firmy PORR.

Podle vyjádření stavebního dozoru, který zastávala společnost STAVONA Tender, prováděl demontáž a následnou novou instalaci zábradlí subdodavatel zhotovitele.

„Při zpětném osazování sloupků však nesedly otvory pro šrouby přesně na sebe. Pracovníci subdodavatele problém zhotoviteli a TDS (technický dozor stavebníka – pozn. red.) neoznámili a vyřešili problém náhradním řešením – menší šrouby, sváry místo šroubů. Pochybením zhotovitele a TDS toto nebylo při přebírání odstraněných vad a nedodělků odhaleno,“ vyjádřil se Radek Soška ze STAVONA Tender.

Lávka je podle vedení radnice chloubou města

Dodal také, že subdodavatel si je vědom nestandardního a nevhodného vyřešení problému a počítá s provedením opravy. „Omlouváme se za vzniklou situaci a jsme připraveni ji napravit. Chybějící otvory během následujících čtrnácti dnů dodatečně provrtáme, doplníme šrouby, které tímto spíše než nosnou funkci splní vizuální doladění celku,“ dodala za PORR Kateřina Baxová s tím, že celá stavba lávky patřila pro firmu stran logistiky i technologického řešení k výzvám.

Podle vedení Žďáru je most na Farských humnech chloubou města i přes zmiňovaný neakceptovatelný postup při opravě zábradlí.



„Není to ale věc, která by zkazila celkový dojem, že lávka je pěkná a kvalitně vymyšlená. Bude občanům sloužit po další desítky let a je chloubou města. Žádná podobná lávka tu totiž dlouhá léta nevznikla,“ zhodnotil žďárský starosta Martin Mrkos.

Most je součástí projektu rozvoje cyklodopravy ve městě, jenž byl podpořen dotací. Do tohoto projektu spadá například ještě další lávka přes řeku, která propojuje sídliště Klafar s centrální cyklostezkou podél Sázavy, nová trasa pro jezdce na bicyklech ze Žďáru do Stržanova či cyklostezka v ulici 1. máje.