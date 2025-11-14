Moderní lávka pro pěší a cyklisty, která propojuje lokalitu Tvrz s ulicí Žižkova, má teď za sebou obvyklé kolečko řady zkoušek a testování. Dopadly dobře. Až na jednu maličkost.
„Mostní těleso je vyrobeno z ultrapevnostního betonu UHPC, který při zatěžovacích zkouškách ukázal opravdu vysokou míru bezpečnosti a kvality. Konstrukce obstála při všech typech zkoušek, mnohdy dokonce nad požadované normové limity,“ zhodnotil žďárský starosta Martin Mrkos.
Výsledky ale podle něj zároveň odhalily, že konstrukce má velmi nízké přirozené tlumení kmitů. „Znamená to, že je ještě tužší, než předpokládaly původní výpočty. Takto rozkmitaný most se potom zklidňuje pomaleji, což mohou chodci a vnímavější lidé cítit,“ objasnil Mrkos.
Odborníci proto doporučili osazení takzvaných hmotnostních tlumičů. Konkrétně dvou takovýchto prvků. Vyrobené jsou z oceli, každý váží přibližně 600 kilogramů.
„Tlumiče“ se schovají mezi žebra nosníků
Neznamená to však, že by se celý most musel znovu zvedat ze svého nynějšího osazení. Nové prvky se do něj budou doplňovat v jeho současné poloze. Také jejich umístění má být podle vedení města zcela skryté – zespodu mezi žebry nosníků, takže tyto doplňky nebudou nijak kazit vnější vzhled zánovní stavby.
„Fungují v podstatě na stejném principu jako tlumiče v autě, pomocí pružin a viskózních prvků. Díky tomu pak bude pohyb po mostě naprosto komfortní, a to i při větším počtu chodců nebo při běhu,“ zdůraznil Mrkos.
Mezi břehy řeky Sázavy ve Žďáře položil obří jeřáb novou lávku, starou zbourají
Cenu za toto dodatečné opatření radnice prozatím nezná, neboť tlumiče se dělají vždy na míru konkrétnímu přemostění. „Až od této finální podoby se potom bude odvíjet také cena,“ dodal starosta.
Ten okomentoval rovněž volbu materiálu pro lávku. „Moderní beton s ocelovými vlákny, z něhož je most vyrobený, byl zvolen jak z konstrukčních, tak i z architektonických důvodů. Oproti běžnému betonu umožňuje totiž štíhlejší a lehčí řešení, s hladkým a odolným povrchem, který potom už nevyžaduje nátěr ani nic dalšího speciálního,“ vyzdvihl pozitiva UHPC Mrkos.
Lávku usazoval druhý nejsilnější jeřáb v Česku
Pětadvacet metrů dlouhá spojnice břehů Sázavy nemusí tak mít nijak robustní podobu. „Právě díky ultrapevnostnímu betonu může mít mostovka ve své vrchní části tloušťku pouze osm centimetrů, což bychom si s klasickým betonem dovolit nemohli,“ doplnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Ze zmiňovaného materiálu je vyrobena pouze hlavní konstrukce, stavbu doplňuje ještě nerezové zábradlí s podsvícením. Z nerezu je rovněž úžlabí v ose lávky, sloužící pro odvedení vody.
Nekonečný příběh se žďárskou „gilotinou“ pokračuje, lávka má i po opravě závady
Do Žďáru betonové komponenty putovaly na počátku letošního května, a to až ze Štětí v Ústeckém kraji, z tamní firmy KŠ PREFA. A jelikož má každý dílec mostního tělesa hmotnost kolem patnácti tun, musel se o jejich položení postarat autojeřáb - druhý nejsilnější v České republice. Velké akci, kvůli níž byla i omezena doprava v Žižkově ulici, tehdy přihlíželo množství lidí.
„Přípravy na instalaci zabraly řadu hodin, na místě se pracovalo už od časného rána. Se závažími a další výbavou sem muselo přijet sedm aut,“ přiblížil při květnové instalaci lávky Petr Malík, stavbyvedoucí společnosti SIMOST, která má zhotovení žďárského přemostění na starosti.
Most se otevře pravděpodobně v květnu
Se zprovozněním nové lávky pro chodce a cyklisty se počítá podle vedení města příští rok na jaře. „Pravděpodobně v květnu, až klimatické podmínky umožní instalaci tlumičů,“ dodal Mrkos.
Teprve poté, co bude nový most pod Tvrzí otevřen, dojde k demolici původní, převážně kovové lávky. Ta pochází z roku 1963 a právě její, již dost nevyhovující stav, byl hlavním důvodem pro vznik nové stavby.
Most v Nábřežní ulici patří také k rozsáhlé revitalizaci lokality Tvrz - tedy okolí Regionálního muzea, kostela svatého Prokopa i právě části Nábřežní ulice. Celý projekt vyjde na zhruba 40 milionů korun.
2. května 2025