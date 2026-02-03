Most po generální rekonstrukci není pro chodce ideální. Chodník je na něm jen uzoučký. Takže chodcům nezbývá než s velkou opatrností po okrajích vozovky most přejít, když tudy zrovna nic nejede.
„Chodník se na most bohužel už nevešel. Obec Hořepník to do budoucna bude muset zřejmě řešit výstavbou lávky pro chodce, kterou sama zaplatí a nechá postavit po konzultacích s památkáři. Ale v tomto volebním období už to nebude. Čas běží a my musíme dokončit úkoly, které máme rozpracované,“ řekl hořepnický starosta Vladimír Kotýnek.
Těmi rozpracovanými nebo nezbytnými úkoly je podle něj například dokončení obnovy obecního rybníka a pokládka vedení nízkého napětí v jedné z ulic. A poté v březnu zahájení intenzifikace hořepnické čistírny odpadních vod, která by měla být dokončena v závěru příštího roku. Most v Hořepníku je nyní v předčasném užívání, provizorní lávka a mostek je uzavřen.
Rekonstrukce 115 let starého železobetonového mostu se pozdržela, když stavbaři po odstranění svrchních vrstev jeho konstrukce zjistili, že jeho poškození je větší, než se kterým počítal projektant.
„To nás zdrželo asi tři měsíce, protože jsme ladili s památkáři změny, použité hmoty, barvy, co vše se bude z mostu odstraňovat. Na to, jak most působí velice jednoduše, byla oprava velmi komplikovaná,“ řekl Tomáš Mátl, technicko-správní náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSUSV), která byla investorem opravy, jež stála 15 milionů korun bez daně.
Spor o zaplacení provizorní lávky
Spor mezi obcí Hořepník a krajskými silničáři se rozhořel ohledně provizorního mostku a lávky pro chodce. V Hořepníku totiž jiný most přes Trnavu není a objížďka po uzavření starého železobetonového mostu měřila 14 kilometrů.
Nakonec se KSUSV dohodla s obcí na tom, že Hořepník nechá na provizorní silniční most „přilepit“ i prozatímní lávku pro chodce. Tím pádem lávku nebude muset stavět KSUSV, která však na oplátku obci na tuto lávku dá peníze.
Starý obloukový most ve Velkém Meziříčí se při demolici zřítil sám
Napětí se však zvýšilo, když se práce o řadu týdnů pozdržely a tím i narostla obci částka za pronájem železného mostního provizoria. „Byl to stresový rok, nebylo to úplně příjemné. Alespoň symbolicky nám kraj přispěl,“ hodnotí starosta Kotýnek.
„Víme, že objízdná trasa byla dlouhá, ale takových případů řešíme v kraji celou řadu. Mostů děláme hodně a chtěli jsme předejít tomu, aby se nestalo standardem na silnici nízkého významu, jako zde v Hořepníku, že například u mostu za šest milionů korun budeme stavět provizorium za čtyři miliony,“ hájí KSUSV Mátl.
První stavba slavného konstruktéra
Stavbaři budou ještě dokončovat na vnějších stranách železobetonového mostu, jeho plášti a spodku povrchové práce a také upraví terén kolem mostu. Finální úpravy také čekají například ozdobné secesní náběhy mostních oblouků. „Dokončovací práce nebrání užívání mostu,“ podotkl Mátl.
Charakteristickým rysem mostu o délce 25 metrů a šířce 5,5 metru jsou právě dvě ladné křivky nosných oblouků s příčnými ztužidly a takzvanými medailony. Podle historických tabulek na mostě původní stavební práce provedla firma Ing. K. Skorkovský z Prahy Královských Vinohrad.
Podle památkářů je hořepnický most zřejmě prvním uskutečněným projektem konstruktéra a průkopníka českého technického stavitelství a využití betonu Stanislava Bechyně. Ten se podílel například na pražských stavbách Lucerny nebo Veletržního paláce.
Most stojí v Hořepníku v místě, kde se pravidelně při záplavách rozlévá říčka Trnava. Předchozí železný most zde v roce 1911 velká voda strhla. Od té doby nový betonový most spoluvytváří charakteristický pohled na Hořepník.