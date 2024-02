Dvě důležité brodské lávky přes řeku Sázavu i přes obchvat čekají opravy

Jak uvedl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek, oba mosty podstoupily pravidelnou prohlídku. Při té poslední však byly zjištěny určité závady. Lávka nad obchvatem vykazuje poruchy izolace i protikorozní ochrany, závady má i na pochozím povrchu. Na mostě u Rica experti odhalili koroze výztuže a poruchy betonové konstrukce i sanačních vrstev.

„Nejsou to závady závažné, že by hrozilo chodcům jakékoliv nebezpečí a mosty by musely být uzavřeny. Nejde o žádný havarijní stav. Nicméně závady oba mosty mají a bude třeba je brzy vyřešit,“ uvedl Honzárek.

Na zmíněné mosty nechali lidé z radnice vypracovat takzvaný diagnostický průzkum, který přesně specifikoval a popsal jednotlivé nedostatky a poruchy konstrukcí. Tento průzkum se stal podkladem k vypracování dokumentace, jež musí opravám předcházet.

Vedení města už vybralo inženýry, kteří vypracují projektovou dokumentaci. Ta by měla být hotova přibližně do poloviny letošního roku. Teprve pak bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele oprav. K těm by mohlo dojít nejspíš v příštím roce.

„Bude záležet na tom, jak budou vypadat projekty. Teprve na základě dokumentace uvidíme, jak moc bude nutné na rekonstrukci spěchat, v jakém rozsahu bude muset být vykonána a jaké vlastně budou náklady,“ konstatoval Honzárek.

Uzavírky by byly velkou komplikací

Pravděpodobné ale je, že minimálně lávka přes obchvat bude muset být v době opravy uzavřena. Nevyužívá ji sice tolik lidí, ale pro ty, co přes ni pravidelně chodí, by její uzavření bylo velmi citelné. Museli by se přes obchvat dostat jinudy. V blízkosti ale momentálně není žádný přechod pro chodce. Silnici s hustým provozem by tak museli přebíhat.

U Rica může být situace jiná. Jde o most větší, který příležitostně slouží i pro automobilovou dopravu mezi Bělohradskou a Plovárenskou ulicí. Pokud by se nejednalo o kompletní rekonstrukci, mohly by se práce dít za provozu.

Přemostění ve velké míře využívají chodci, jedná se o důležitou spojnici centra města s vlakovým a autobusovým nádražím, případně i nákupním centrem Kaufland. Mimo jiné tudy chodí každé ráno a odpoledne stovky dětí do škol. V případě uzavření by musely chodit Bělohradskou a Nádražní ulicí.

Tento most je pro Havlíčkův Brod důležitý ještě z jednoho důvodu. V případě uzavírek v centru města, které se dotýkají zbylých dvou mostů přes Sázavu, bývá na tento u Rica převedena část automobilové dopravy. Přes jinak pro dopravu uzavřený most obvykle vede objízdná trasa.

Opravu mostu u Billy plánuje i ŘSD

Stát by se tak znovu mohlo v příštích dvou až třech letech, kdy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hodlá opravovat velký most v Masarykově ulici u supermarketu Billa. A část dopravy bude třeba někam převést.

„Ano, kompletní opravu v plánu máme. Půjde o práce včetně celého průtahu po Lidické a Masarykově ulici. Kdy ovšem na opravu samotného mostu dojde, není dosud jasné. Zatím nebylo vyhlášeno ani výběrové řízení,“ podotkl regionální mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Revizi více než čtyř desítek mostů, lávek a mostních konstrukcí na území města nechává havlíčkobrodská radnice prostřednictvím technických služeb dělat pravidelně. Podle jejích výsledků se řídí plán oprav.

Už v minulosti právě tento průzkum poukázal na havarijní stavy mostů v parku nedaleko Základní školy V Sadech, v Chotěbořské ulici nebo v Pohledských Dvořácích. Všechny se podařilo opravit.