Most v Třebíči zmizel. Technickou památku na válku sundali na Den vítězství

Most Bailey byl na Polance umístěn v roce 1949, kdy sem byla dopraven jako součást poválečné západní pomoci UNRRA na obnovu infrastruktury zničené válkou. Mostaři most kouzlem nechtěného tzv. vysouvali právě 8. května, tedy na Den vítězství, kdy v roce 1945 kapitulovalo nacistické Německo.

O most Bailey se v Třebíči vede mnohaletý vášnivý spor. Zastánci mostu dali podnět na jeho prohlášení za chráněnou technickou památku, jiní iniciovali petici za jeho záchranu, která získala 1 500 podpisů. Nic však neodradilo stávající vládnoucí třebíčskou garnituru od úmyslu nechat most odstranit a nahradit novým.

„My jsme v radě města schválili záměr snést ten most vcelku. Máme na to zpracovaný posudek, uvidíme, jestli se to podaří a jestli jeho technický stav dovolí jeho umístění někde jinde,“ řekl před snesením mostu třebíčský starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč).

Podle Pacala zatím není jasné, zda lze most rozebrat. „Na některých místech jsou totiž jeho spoje svařené, protože most byl na své místo umístěn jako provizorium. Uvidíme, jestli je schopen dalšího života bez nutného drahého repasu,“ dodal starosta Třebíče.

Mostaři využili PIŽMO

Mostaři třebíčský most tzv. vysunuli po ocelových válečcích vcelku na břeh, přičemž při náročné operaci využili i ženijní konstrukce PIŽMO, což je absurdně znějící reálná technická zkratka pro Pilíř Železničních Mostů, tedy tuzemskou stavebnicovou konstrukci dočasných pilířů, vytvořenou konstruktéry v roce 1964.

O PIŽMO mostaři most po částečném vysunutí opřeli, aby se nerozlomil. Jeho vysouvání bylo právě způsobem, jakým se mosty Bailey na za válku stavěly. Autor převratné konstrukce Donald Coleman Bailey (1901-1985) využil nápad na uplatnění vlastní váhy mostu při jeho pokládání a vytvořil stavebnicové soupravy, díky kterým i malý počet ženistů mohl sestavit a položit na potřebné místo most, po kterém pak mohly díky jeho nosnosti jezdit i tanky.

Třebíčský most patří k těm menším sestavám, i tak však váží asi 35 tun. Otázkou, kterou se budou v dalších dnech technici zabývat, je stav jeho konstrukce po 75 letech působení povětrnostních vlivů. Mostaři na břehu most rozeberou. Řada jeho částí však místo původního rozebiratelného spojení pomocí speciálních dílců a šroubů byla v minulosti svařena, takže je mostaři budou muset rozřezat.

Rozhodnout musí městská rada

O dalším využití mostu zatím není jasno. Jednou z neoficiálně zvažovaných možností je jeho umístění v soukromém muzeu vojenské techniky ve Studenci na Třebíčsku. O tom však bude ještě rozhodovat třebíčská městská rada.

Národní památkový ústav (NPÚ) v Telči loni v létě souhlasil, aby byl třebíčský most Bailey prohlášen za státem chráněnou kulturní památku. Podnět k tomu podal zmíněný zastupitel Neuman. Třebíčská radnice ale mezitím naplánovala, že most nahradí novou lávkou.

„Loni v srpnu jsme ten most doporučili prohlásit za kulturní památku, v té době už ale existoval souhlas s odstraněním stavby,“ řekla mluvčí NPÚ v Telči Ilona Ampapová.

Kvůli rozhodnutí o odstranění stavby proto ministerstvo kultury řízení o zpamátnění mostu Bailey loni nezahájilo. „Kdyby vznikla nyní nová situace, tak bychom ji vyhodnotili a reagovali. Ale pokud vím, tak nás zatím nikdo nekontaktoval v té věci, takže se nemohu vyjádřit,“ sdělila Ampapová.

Památkářská komise se loni rozhodla doporučit most z druhé světové války k prohlášení za kulturní památku většinou hlasů.