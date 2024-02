Zámek, kostel i obě náměstí. Opravy mohou městu pomoct k úspěchu v soutěži

Moravské Budějovice v minulém týdnu navštívila hodnoticí komise soutěže. Podle památkářů se nezajímala pouze o to, co se podařilo v oblasti péče o památky v roce 2023. „Předmětem hodnocení jsou i proměny města v uplynulému desetiletí,“ uvedl Jan Klimeš, vedoucí odboru péče o památkový fond telčského pracoviště Národního památkového ústavu.

A právě v tomto období podle něj doznala velkých změn řada historických objektů a veřejná prostranství v městské památkové rezervaci Moravské Budějovice.

Ze zdařilých úprav označili památkáři například opravy interiérů kostela svatého Jiljí. Velkých změn doznala i budova zámku, kde se postupně obnovily omítky v přízemí fasády, všechna okna a rekonstrukcí prošly i části interiérů s působivou expozicí Muzea řemesel. V areálu zámku byl obnoven objekt tzv. bytu správce zámku a částečně i budova koníren.

Zásadní změny doznala obě hlavní náměstí Míru i ČSA, kde se proměnilo veřejné prostranství, ale opravila se i řada fasád historických domů. Navíc jsou Moravské Budějovice jediným městem v Kraji Vysočina, které disponuje platným Plánem ochrany památkové zóny, schváleným v roce 2018.

„Už finálová účast je hezká reklama“

Podle starosty Moravských Budějovic Martina Ferdana (Budějováci s podporou Starostů) je postup do celostátního finále a boj o titul dobrou vizitkou a propagací města, což by mohlo přispět k oživení turistického ruchu. „Máme u nás spoustu zajímavostí, které můžeme turistům nabídnout. Postup do finále této soutěže je pro město i hezká reklama,“ řekl moravskobudějovický starosta.

S obnovou památek budou v Moravských Budějovicích pokračovat i v tomto roce. „Letos se už podařilo opravit horní vstupní bránu do zámeckého parku. Práce je tu spoustu třeba i na zámeckém nádvoří,“ dodal Ferdan.

Celostátním titulem Historické město roku se z Vysočiny pyšní například Havlíčkův Brod, Brtnice a Polná. Soutěž pořádají ministerstvo kultury, ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Poprvé byl titul udělen v roce 1995.