Díky mobilní hře ožil příběh sklářského mistra v dnes již takřka zaniklé osadě

Interaktivní putování připravila pro veřejnost Galerie na Milovské huti, která se nachází v tamním skelmistrovském domě, citlivě zrekonstruovaném do podoby dávného sídla huťmistra. Jako ruinu jej před lety v dražbě koupil známý ekonom a bývalý šéf České spořitelny Pavel Kysilka a proměnil ho s rodinou v moderní galerii v nitru Žďárských vrchů.
A právě tam, pod mohutným skaliskem Čtyři palice, ožívá i tajemný sklářský příběh a historie dávno zaniklé osady. „Jde o edukační hru, v níž je průvodcem sklářský mistr Josef Konrát a jeho žena Marie. Kdo projde všech osm zastávek, dozví se, jak se v těchto místech v 19. století vyrábělo sklo, jak se distribuovalo, a řadu dalších informací s výrobou skla a i se skláři spojených,“ přiblížila Lucie Masopustová z Galerie na Milovské huti.
Skláři v Českých Milovech
Doplnila také, že úspěšní poutníci získají diplom a dvacetiprocentní slevu na vstupném do galerie.
Na cestu plnou informací i souvisejících hádanek, luštění a rébusů se zájemci mohou vydat s pomocí mobilního telefonu - hru lze bezplatně aktivovat na serveru go.aharta.com, kde je pod záložkou České Milovy.
Samotný venkovní výšlap pak zvládnou malí i velcí hráči - jedná se o nenáročnou trasu dlouhou necelý jeden kilometr. Čeká na ní celkem osm zastávek. Začátek putování je na rozcestí u řeky Svratky a pokračuje bývalou osadou až ke skelmistrovskému domu.
Hra se pilotně testovala v průběhu letošních letních prázdnin, nyní už je však k dispozici její ostrá verze. „Snažili jsme se vychytat všechny nedostatky, aby byla hra uživatelsky co nejpříjemnější, a doufáme, že se nám to povedlo,“ podotkla Lucie Masopustová.
V průběhu nadcházejících podzimních prázdnin mohou výletníci navíc využít i rozšířenou otevírací dobu galerie ve skelmistrovském domě, a to od pátku 24. až do úterý 28. října, vždy od jedenácti hodin dopoledne do půl čtvrté odpolední.
Ojedinělými prostory se zhruba tisícovkou exponátů z českého skla provede návštěvníky umělá inteligence. Na příchozí čeká i takzvaná digitální glaspedie, jež přiblíží mimo jiné důležité sklářské pojmy.
Zájemci mohou zhlédnout rovněž dvoudílný filmový dokument Skleněné tajemství Vysočiny, který jim odhalí slavnou historii skláren na Milovech, Křižánkách, Herálci, Fryšavě, Vříšti, Březinách, Lubné, Posekanci, Svratouchu, Pusté Rybné a desítce dalších. Prohlídku si je ale třeba předem objednat.