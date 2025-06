„Jasně, že je to veliká výhoda. Už jen díky blízkosti obou měst,“ uvedl šéftrenér pořádajícího oddílu Hroši Havlíčkův Brod Dušan Šnelly. „V minulosti jsme spolupořádali akce s Pardubicemi, s Kostelcem nad Orlicí, kde to bylo mnohem dál a mnohem komplikovanější.“

Nyní brodský klub využije spolupráce s baseballovým oddílem Ježci Jihlava. „V Jihlavě vybudovali nové hřiště, byť baseballové, ale protože Jihlava dělá baseball pouze pro mládežnické kategorie, prošlo schválením WBSC (Světové konfederace baseballu a softbalu – pozn. red.) a může se tam hrát.“

Šlágrem bude duel Česko – Slovensko

Jihlava se tak může těšit minimálně na dva zápasy základní skupiny denně. Jako první se v krajském městě představí reprezentace Dánska a Velké Británie (v pondělí 23. června od 10.30), později zde budou hrát také Švédsko, Izrael, Chorvatsko, Belgie a Nizozemí. Největším diváckým tahákem však bude úterní duel České republiky a Slovenska (od 10.30).

Ostatní střetnutí domácí reprezentace bude hostit brodská Hippos Arena. „Letošní šampionát pro nás bude pořadatelsky o dost náročnější, protože všechny zápasy českého týmu, které budou od osmi večer, budou vysílány v televizi,“ říká Šnelly.

„To znamená, že všechno musí být nachystáno tak, aby přímý přenos začal včas,“ pokračuje Šnelly. „Pochopitelně budeme doufat v dobré počasí. Aby nám do toho nezačalo pršet a zápasy se nemusely přerušovat,“ přeje si.

Mistrovství Evropy mužů v softbalu 2025 Letošní evropský šampionát mužů v softbalu budou v termínu od 23. do 27. června hostit dvě města z Kraje Vysočina: Havlíčkův Brod a Jihlava. Na turnaji se představí devět týmů: Belgie, Česko, Dánsko, Chorvatsko, Izrael, Nizozemí, Slovensko, Švédsko a Velká Británie. Úřadujícím šampionem, který v dosavadních šestnácti ročnících bral šestnáct medailí (12x zlato – 2x stříbro – 2x bronz), je domácí Česká republika. Největším rivalem je Dánsko, jež před dvěma lety na domácím šampionátu skončilo stříbrné, stejně jako v devíti případech předtím (1 – 10 – 3).

Zatímco pro hřiště jihlavských Ježků půjde o atraktivní premiéru, brodská Hippos Arena je z tohoto pohledu už dokonale prověřená. V roce 2019 se zde hrály i zápasy mistrovství světa, které Havlíčkův Brod pořádal společně s Prahou.

„Od roku 2006, kdy Hippos Arena vznikla, hostíme asi jedenáctou nebo dvanáctou mezinárodní akci. Takže nějaké zkušenosti už s tím máme,“ usmívá se Šnelly. „Samotný areál je už stavebně nachystán, chybí už jen branding mistrovství Evropy. Takže už nás čekají spíše jen organizační starosti.

“ Přejezdy do Jihlavy, ubytování všech účastníků, zajištění stravování... „Nabídku na případné ubytování dostaly týmy v celém Kraji Vysočina, je na nich, jaké si zvolí. Vím, že asi polovina využila bydlení v Havlíčkově Brodě,“ prozradil Šnelly. „Není to ale tak úplně naše starost, my se organizačně staráme pouze o rozhodčí, delegáty a oficiální hosty.

Favorité? Úřadující mistr z Česka a Dánsko

Přesto, že na turnaji bude startovat devět týmů, hlavní favorité na zisk mistrovského titul jsou dva: úřadující šampioni z Česka a Dánové.

„Počítám, že právě Česká republika a Dánsko budou hrát finále,“ usmívá se Šnelly.

Nedávná historie mu dává za pravdu: v posledních deseti ročnících se oba rivalové v boji o titul střetli osmkrát. A pouze jednou Češi na zlaté medaile nedosáhli.