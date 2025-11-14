Dvakrát víc míst, moderní zázemí. V sobotu se otevře odpočívka Mikulášov na D1

Odpočívadlo je se svou nadmořskou výškou asi 615 metrů nad mořem nejvýše položeným v rámci tuzemské dálniční sítě. Proto ho často, především v zimě, provází řidiči neoblíbené zrádné počasí.
„Původní odpočívka byla z osmdesátých let, nevyhovovala kvalitou, službami, rozměry ani kapacitou. Zainvestovali jsme do odpočívadla v obou směrech dálnice 198 milionů korun. Vybudovali jsme tady novou odpočívku, která odpovídá evropským standardům. Zvýšili jsme její kapacitu pro nákladní i osobní dopravu,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.
Odpočívadlo se jmenuje podle nejbližšího sídla, jímž je osada Mikulášov, část obce Herálec. Na obou stranách získalo další téměř hektar odstavné plochy, silničáři tam vybudovali novou kanalizaci a retenční nádrže a kvůli odstavování vozidel těžké nákladní dopravy také lapač olejů a odlučovač odpadních vod a ropných látek.
Také další odpočívku nedaleko odtud – Pávov na 111. kilometru – čeká modernizace. „Pávovskou odpočívku budeme revitalizovat pravděpodobně v roce 2028 nákladem 300 milionů korun. Tam budeme ještě výrazněji navyšovat počet parkovacích stání pro kamiony a nákladní vozidla, a to troj až čtyřnásobně,“ dodal Rýdl.
Během dvou týdnů přibudou na tuzemských dálnicích ještě další dvě stovky odstavných míst pro nákladní automobily, a to u hraničního přechodu Rozvadov u německých hranic. „V České republice je nyní 144 podobných parkovacích a odstavných ploch a odpočívek s kapacitou asi 4 tisíce míst jen pro nákladní dopravu,“ spočetl Rýdl.
Stavbaři nyní na odpočívce Mikulášov finalizují oplocení, vodorovné dopravní značení pak kvůli meteorologickým podmínkám dokončí až na jaře. Pro předpokládané zatížení těžkými nákladními vozidly má část odpočívadla nové betonové povrchy. „Odpočívka by měla mít životnost 18 let,“ podotkl Rýdl.
Přestavba odpočívky začala loni v září. Získala nový mobiliář včetně zastřešených posezení. Pro rodiny s dětmi vzniklo na straně ve směru na Brno dětské hřiště. „Obě strany jsou nově vybaveny veřejným LED osvětlením, systémem pro sledování obsazenosti, telematickým systémem pro rozřazení nákladních vozidel do jednotlivých řad a kvůli bezpečnosti kamerovým dohledem. Navíc jsme odpočívku od dálnice odstínili gabionovou stěnou,“ upřesnil mluvčí ŘSD.
V celé České republice má nyní ŘSD v provozu 144 dálničních odpočívek, na kterých je k dispozici více než 9 tisíc parkovacích míst, z toho je více než třetina pro kamiony. Za letošek přibude na tuzemských dálničních odpočívkách dalších 288 parkovacích míst pro nákladní dopravu.
Na rok 2026 je naplánováno navýšení kapacity pro nákladní dopravu o dalších 290 míst.