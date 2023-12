Brod od ledna zdraží MHD kvůli vyšší dani, Jihlava dopravu naopak zlevní

Ačkoliv s tím havlíčkobrodská radnice původně vůbec nepočítala, základní jízdné se nakonec zvedne pravděpodobně o jednu korunu.

„Zdražovat nechceme. Ale uvědomili jsme si, že se zvýší DPH. A dle propočtů tomu bude odpovídat zdražení základního jízdného zřejmě o jednu korunu,“ sdělila místostarostka Marie Rothbauerová (ODS), jež má Technické služby, které MHD v Brodě zajišťují, ve své gesci. Zatím jde pouze o odhady, nový ceník schválen ještě nebyl.

Podle Rothbauerové je takřka jisté, že se zvýšení DPH promítne také do cen časových jízdenek. „Ani tam ale výše zdražení není dosud známá,“ doplnila brodská místostarostka.

Jihlava chce zredukovat mama taxi

V Jihlavě se naopak rozhodli od Nového roku podpořit studující, zároveň úprava ceníku směřuje k podpoře mladých rodin s dětmi. „Chceme také podnítit větší mobilitu dětí do škol. Mama taxi, která každé ráno najíždějí ke školám a školkám, je velký problém,“ uvedl radní David Beke (ODS).

Pro školáky do patnácti let tak klesne cena ročního časového kuponu ze 730 na 365 korun. Studenti od patnácti do osmnácti let zaplatí za roční kupon 730 korun, zatímco nyní platili 1 995 Kč.

„Snížením jízdného u dětí chceme dosáhnout toho, aby více cestovaly hromadnou dopravou a ulehčili jsme tím ranním dopravním situacím před školami,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS).

Senioři nad 75 let budou nově cestovat MHD v Jihlavě zdarma, navíc jim pro jízdu bude stačit platný občanský průkaz. „U seniorů chceme zjednodušit jejich cestování po městě, aby nemuseli řešit ani parkování, ani nákup ročních jízdenek,“ doplnil Ryška.

Žďár upravoval ceny naposledy v dubnu

Žďár nad Sázavou s jízdným MHD zatím hýbat nebude, k poslední změně došlo 1. dubna letošního roku, kdy město zvýhodňovalo placení bankovní kartou nebo předplacenou kartou dopravce.

„Město Žďár v dohledné době zdražování jízdného v MHD nechystá,“ uvedla mluvčí radnice Blanka Sobolová. Změny v ceně jízdného zatím neavizují ani v Třebíči a Pelhřimově.