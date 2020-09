Jihlava chce vrátit MHD do Benešovy ulice, umožní to trolejbusy s baterií

„Bude to o politickém rozhodnutí i o technických možnostech této ulice. Podle nás je návrat MHD do těchto míst reálný. Byl by to i pro cestující velký přínos. Osobně bych byl rád, kdyby to bylo možné co nejdříve,“ uvedl Vymazal.



Podle předsedy představenstva dopravního podniku Radima Rovnera firma reaguje snahou znovu zprůjezdnit tuto ulici i na četná přání z řad veřejnosti.

„Celá oblast na Skalce a Seifertovy ulice je nyní obsloužena poměrně nekomfortně s dlouhými dojezdovými časy. Pokud by byl obnoven průjezd Benešovou ulicí, mohl by se dojezd do těchto míst zkrátit až o čtyři minuty,“ zdůraznil Rovner.

Před třiceti lety trolejbusy běžně Benešovou ulicí jezdily. Pak se z ní stala pěší zóna a trolejové vedení zmizelo.

Jak by se Benešovou ulicí mohlo v budoucnu jezdit, předvedli zástupci podniku s novým parciálním trolejbusem. Právě ten by byl vhodný pro to, aby se hromadná doprava do ulice vrátila.

Výhodou těchto vozů totiž je, že by se v ulici nemuselo stavět nové trolejové vedení. Moderní parciální trolejbusy mohou jezdit díky trakčním bateriím i mimo „dráty“. Dojezdová vzdálenost na tuto baterii je až dvanáct kilometrů.



Překážkou v provozu by mohla být zásobovací auta

Jednou z překážek návratu MHD do těchto míst by mohla být vozidla zásobování, která tam ve vymezeném čase parkují. Problém by byl zejména v ústí a na konci ulice, kde se trolejbusu obtížněji manévruje.

„Je zřejmé, že by se doba, po kterou sem mohou vozy zásobování vjíždět, musela změnit. Je evidentní, že to lidé zneužívají a stojí tam často osobní auta, která mohou využívat běžné parkoviště,“ podotkl Vymazal.

Jak podotkl Radim Rovner, v ulici by mohla být také zastávka MHD, a to v místech dnešního parku Gustava Mahlera, kde dříve také bývala.

„Zároveň je předpoklad, že interval jízd by byl takový, aby se vozy v této ulici vzájemně nepotkávaly a jel vždy jen jeden,“ upozornil.

Vadit by nemělo ani to, že je Benešova ulice pěší zónou. Podle Rovnera i Vymazala městská hromadná doprava spolu s pěšími a cyklisty na pěší zóny patří. „Inspirace z jiných měst tu je. Parciální trolejbus je navíc čistý dopravní prostředek, který negeneruje emise,“ dodal.



Proti návratu MHD do ulice nic nemá ani opozice

Myšlence na návrat MHD do Benešovy ulice neříká jasné ne ani opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO). Sám upozorňuje na to, že když se z této ulice stala pěší zóna a místo tržiště park, tak ztratila svůj význam a ruch, což neblaze pociťují obchodníci.

„Stala se obyčejnou zapadlou uličkou. Pokud by návrat MHD přispěl k oživení této ulice, nejsem zásadně proti. Musíme ale vědět, jakou by to znamenalo úpravu jízdních řádů či přetrasování linek. Také pokud by vozy měly projet symbolicky dvakrát za den, nedávalo by to smysl,“ dodal Popelka.