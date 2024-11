Cestující MHD v Brodě budou mávat na autobusy. Jinak jim spoje nezastaví

Nový jízdní řád začne v Brodě platit 15. prosince. Městská hromadná doprava si spolu s jeho uvedením naplánovala i několik podstatných změn. Například novou část trasy linky číslo 1 Ledečskou ulicí nebo protažení linky číslo 2 ke Stříbrnému Dvoru. A také přepnutí všech zastávek, včetně těch nejdůležitějších, do režimu „na znamení“.

„Cílem této změny je zajištění větší pravidelnosti v jízdním řádu a schopnost flexibilněji reagovat na dopravní situaci ve městě,“ stručně vysvětluje důvody přistoupení k takovému kroku Zuzana Melounová, mluvčí havlíčkobrodské radnice. MHD v Brodě zajišťuje městská organizace Technické služby.

Řidičům se stále častěji stává, že zastaví na zastávce, na níž čekají lidé, zbytečně. Cestující zjevně nejsou cestujícími té konkrétní linky či z jiných důvodů nejeví zájem do autobusu nastoupit. Stává se pak, že vozy při zastavování a rozjezdech spotřebovávají více pohonných hmot, než je nutné. Eliminuje se tím i možnost umazat případné zpoždění.

„Rozhodli jsme se, že budeme od cestujících vyžadovat, když chtějí MHD využít, aby sami byli více aktivní,“ konstatoval vedoucí brodské MHD Lubomír Hepner. „Hlavně mladí koukají na zastávkách do mobilů a nesledují, co se kolem nich děje,“ nelíbí se mu.

Uvnitř zmáčknout tlačítko, venku mávat

Od platnosti nového jízdního řádu by tak podle něj autobusy měly zastavovat jen tehdy, pokud o to cestující svým jednáním projeví zájem. Pro lidi vezoucí se v autobusu to bude znamenat s dostatečným předstihem před zastávkou, na níž hodlají vystoupit, zmáčknout tlačítko.

„A cestující, kteří budou čekat na zastávce a do přijíždějícího autobusu budou chtít nastoupit, musí na řidiče mávnout, aby zastavil. Pouhá přítomnost lidí na zastávce už nebude stačit,“ říká Hepner.

Čili havlíčkobrodská doprava jde směrem té jihlavské, kde je mávání na trolejbusy a autobusy dlouholetým zvykem.

O převedení všech zastávek do režimu „na znamení“ jsme dlouho uvažovali. Když s tím letos přišla Praha, rozhodli jsme se to aplikovat i u nás. Marie Rothbauerová místostarostka Havlíčkova Brodu

Podle představ Technických služeb mají tímto stylem fungovat naprosto všechny zastávky ve městě. Tedy i ty nejfrekventovanější na Havlíčkově náměstí nebo u nemocnice. I když na nich takřka neustále někdo stojí a čeká, jestliže se nenajde odvážlivec, který na řidiče zamává, ani nikdo, kdo bude chtít vystoupit, autobus nemusí zastavit.

Vedení města by až tak striktní na cestující nebylo, nicméně i ono novinku podporuje. „O převedení všech zastávek do režimu ,na znamení’ jsme dlouho uvažovali. Když s tím letos přišla Praha, rozhodli jsme se to aplikovat i u nás,“ potvrdila brodská místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Někdo se směje, jiný souhlasí...

Sama ovšem není zastánkyní horlivého mávání na řidiče. „Myslím, že by postačilo jakýmkoliv způsobem jasně dát najevo, že bych chtěla do autobusu nastoupit. Třeba přistoupit k okraji nástupiště,“ poznamenala místostarostka.

Rozpačití jsou z novinky cestující, které iDNES.cz oslovil. „Co prosím? Mávat na autobusy? To jako vážně? Se zbláznili? Však je to zastávka, tak má zastavit,“ se smíchem se podivoval nad chystaným krokem středoškolský student Petr.

Naopak starší pravidelný cestující, který se představil jako Jiří Růžička, by zavedení změny uvítal. „Jezdím často a stává se, že autobus zastaví na zastávce, kde jsou lidi, ale nikdo jet nechce. Pak by takové zastavování mohlo odpadnout. Bylo by to příjemnější i pro cestující,“ myslí si. Mávání by mu až tolik nevadilo.

Převedení všech zastávek na zastávky na znamení bude pro brodskou MHD velkou změnou. Přesto Technické služby jako dopravce ani necelý měsíc před jejím zavedením žádnou informační kampaň nechystají. „Lidé se to dočtou na jízdních řádech,“ říká Hepner. „Ale počítáme s tím, že zhruba první měsíc budeme cestujícím situaci vysvětlovat a budeme na ně mírnější,“ doplnil.

Marie Rothbauerová by informace mezi cestující ráda šířila intenzivněji. O novinkách tak bude radnice podrobně informovat ve svých sdělovacích prostředcích i na sociálních sítích.

Informační kancelář se přestěhovala

Není to jediná podzimní změna brodské MHD. O nové části trasy linky číslo 1 Ledečskou ulicí toho bylo popsáno už mnoho. Provoz se zde spustí 15. prosince. Od té doby zároveň linka číslo 2 začne zajíždět na novou zastávku Stříbrný Dvůr, kde se dokončuje stavba nákupního centra.

Další novinkou je přestěhování informační kanceláře MHD. Ta se ze sídla ředitelství Technických služeb v ulici Na Valech přesunula do odbavovací haly vlakového nádraží. Provoz tam zahájila v pondělí. Upravila otevírací dobu, do níž nově od února zařadí i víkendy, a do svého portfolia zařadila i náležitosti týkající se systému integrované Veřejné dopravy Vysočina.

„Nové umístění a plánované rozšíření provozní doby zlepší informovanost a komfort cestujících. Otevřením o víkendech od února a poskytováním širších informací reagujeme na potřeby veřejnosti a zároveň podporujeme větší atraktivitu veřejné dopravy,“ vyzdvihla brodská místostarostka.