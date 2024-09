Mateřské centrum nad náměstím nevznikne, Světlá odmítla koupit penzion

8:48

Dům, jenž je v soukromých rukou a sloužil ve středu Světlé nad Sázavou jako penzion Amenity, se v centrum pro děti měnit nebude. Vedení města po prohlídce nemovitosti odmítlo jeho koupi a přestavbu. Podle starosty Františka Aubrechta (KDU-ČSL) by byla příliš nákladná, do objektu by to byl příliš silný zásah.