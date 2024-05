Opravený Stříbrný dům připomíná zašlou slávu královské hornické Jihlavy

„Královské korunovační klenoty města Jihlava“. Tak hovoří o dva roky starém nálezu středověkého razidla a vybavení mincovny ze 13. století v domě s popisným číslem 21 na Masarykově náměstí Martin Laštovička, náměstek primátora pro památkovou péči.

„Unikátní nálezy z doby Přemysla Otakara II. jsou tím nejvýznamnějším, co jsme našli z doby, kdy Jihlava byla pokladnicí českých králů,“ pokračuje Lavička. „Je to znovuobjevení, znovunalezení naší zašlé královské a stříbrné slávy.“

Nález, který dokládá, že Jihlava v době mezi lety 1230-1300 byla jedním z nejvýznamnějších měst českého království, se objevil při rozsáhlé rekonstrukci domu. Ten se dnes, po dvou a půl letech oprav, slavnostně představil odborné veřejnosti.

„Dva a půl roku se stavělo, ale pět let trvalo od prvotního záměru do slavnostního otevření,“ popisuje Laštovička, který s nápadem na rekonstrukci domu přišel v první polovině roku 2019. „A bylo to takové velké dobrodružství.“

Od první chvíle přitom architektonický Atelier Štěpán pracoval s myšlenkou, že měšťanským domem na náměstí protkne stříbrnou niť jihlavské historie. „Pozdější nález na dvoře domu, v jímce, prorocký nápad povýšil na úplně úžasnou úroveň,“ usmívá se Laštovička. „Oprava tím dostala úplně jiný nádech.

Grant z norských fondů

Důležitým faktorem nákladné rekonstrukce za 80 milionů korun bylo získání finančního grantu z Evropského hospodářského prostoru, konkrétně programu Kultura, v hodnotě téměř 39 milionů korun.

„Když jsem to celé rozjížděl, byly tady šílené termíny těch Norských fondů. Když se to dozvěděli vedoucí odboru, řekli, že do toho nejdou. Že se nechováme jako řádní hospodáři, protože děláme za dva miliony dokumentaci a potom se to nestihne, nebo nám to norské fondy nedají,“ vzpomíná Laštovička.

„Lidé tomu nedávali šanci, vždyť uspěla možná desetina žádostí. Ale lidé na úřadech mi strašně pomohli. Úředníci na odboru rozvoje města a majetkovém odboru šli nadoraz, nad rámec svých možností. A nakonec to dopadlo všechno moc dobře,“ těší Laštovičku.

Jihlava totiž – společně s opravou kostela sv. Ignáce – uspěla souběžně hned se dvěma svými žádostmi o grant. „Žádné jiné město v republice nedostalo dvě dotace. U nás v Jihlavě ji získaly hned dva projekty na jednom náměstí,“ těší ho přízeň evropských fondů. „Takže jsme byli v té alokaci vyloženě nejúspěšnější.“

Za využití Norských fondů na opravu domu je ráda i obvykle kritická opozice. „Je dobře, pokud se město o svůj majetek nějakým způsobem stará. Doufám, že to splní očekávání, která se na začátku nastavila,“ nechal se slyšet Radek Hošek (STAN).

Moderně pojatá historie

Unikátní nález vybavení mincovny dostane v takzvaném Stříbném domě odpovídající prostor. „Dole v suterénu, který nabízí nádherné převýšené klenuté prostory, budeme vystavovat kopie. A ta stříbrná niť nálezu bude prorůstat celým domem,“ vysvětluje Laštovička.

Do domu se po jeho rekonstrukci vrátí také čajovna a knihkupectví Kuba & Pařízek. „V nové přístavbě bude i čajovna, která v domě fungovala od devadesátých let. Takže zůstane zachované i genius loci (duch místa - pozn. red.) z novodobé historie,“ popsal Laštovička.

V druhém patře se nacházejí dva reprezentativní sály, které bude využívat nejen město Jihlava. „Ke své prezentaci je může využít i ZUŠ nebo jiné instituce, které budou potřebovat sál takové velikosti pro přednášky, výstavy, koncerty,“ vysvětluje Laštovička. „Jde o univerzální, ale důležitý prvek setkávání.“

V dalším patře najde zázemí pro své kanceláře Brána Jihlavy, nachází se zde i apartmán s empírovou výmalbou. „Jde o reprezentativní místo pro nějaké vzácné hosty, kteří chtějí zažít královskou Jihlavu,“ říká Laštovička.

Ve zbrusu novém prostoru podkroví bude prostor pro Centrum dokumentárních filmů a Jihlavský architektonický manuál (JAM). „Centrum dokumentárních filmů zde bude prezentovat dokumentární filmy o Jihlavě a Vysočině, JAM bude seznamovat hlavně mladou generaci s architektonickými vzácnostmi, co v Jihlavě máme. Takže celé místo bude protnuté historií, ale moderně pojatou,“ říká Laštovička.

„Stříbrný dům reprezentuje slávu královského horního města v nové době. Myslím, že to posune Jihlavu dopředu,“ dodává Laštovička.