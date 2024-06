Nadšený fanoušek Nečas se po letech sám vrátil jako hokejová hvězda

Pokud by existoval stroj času, s nímž by se člověk mohl přenést do roku 2010, mohl by vidět jedenáctiletého nadějného hokejistu Martina Nečase, kterak na náměstí ve Žďáru nad Sázavou očima hltá čerstvé mistry světa Petra Vampolu, Tomáše Rolinka a Petra Koukala.

„Tihle hráči u nás byli tehdy za bohy, všichni jsme k nim vzhlíželi,“ vzpomínal na dobu před čtrnácti lety dnes elitní útočník Nečas.

V pátek byl doma ve Žďáru nad Sázavou na Farských humnech za hokejového boha on sám. „Je sice mladší, než jsme v tom roce 2010 byli my, ale je taky šampion, a navíc hraje v NHL. Všichni ti malí kluci na něj koukají jako na hvězdu. Jako tehdy na nás,“ usmíval se Petr Koukal, který byl při vítání dalšího úspěšného odchovance žďárského hokeje jedním z hostů. „Jenom doufám, že to tentokrát nepotrvá takovou dobu, než zase získáme zlato,“ dodal.

On sám si letošní šampionát užil jednak jako fanoušek, ale především coby jeden z televizních spolukomentátorů.

„Jenže jsem měl na starost zápasy, které se hrály v Ostravě. V Praze jsem byl za celou dobu jenom jednou, a to naši kluci zrovna nehráli,“ poznamenal Koukal.

Věděl, že přijede velká posila

Když se v průběhu šampionátu dozvěděl, že český tým doplní po vyřazení Caroliny z play off letošní NHL Martin Nečas, zaradoval se.

„Vůbec jsem si tehdy neuvědomil, že přijede kluk, který pochází ze stejného města jako já,“ svěřil se. „V tu chvíli jsem to bral jen tak, že přijede velká posila pro náš nároďák. Došlo mi to až později,“ doplnil Koukal.

Nejen on, ale další tisíce lidí, kteří v pátek odpoledne dorazily Martinu Nečasovi poděkovat za skvělou reprezentaci města a parádní hokejový zážitek, mohli být na Žďár zase jednou pyšní.

„Chtěli jsme hlavně, aby si tuhle akci užily děti. Tak jako kdysi náš Martin,“ prozradil Martin Nečas starší, který je šéfem žďárského hokejového klubu. „Poděkování proto patří také městu Žďár za to, že pomohlo celé tohle setkání uspořádat,“ vzkázal.

Na první pohled byla ale spokojená i hlavní hvězda včerejšího hokejového odpoledne.

„Mám strašnou radost, je to nepopsatelný zážitek,“ nechal se slyšet pětadvacetiletý mistr světa.

Toho, že mohl být součástí zlatého týmu právě na šampionátu v České republice, si obrovsky cení.

„Rozhodně to považuji za absolutní vrchol mé dosavadní kariéry,“ ujišťoval Nečas. „Domácí mistrovství je něco, co se neodmítá. Jsem strašně rád, že jsem přiletěl, protože kdybych se na tohle díval v televizi, moc by mě mrzelo, že jsem u toho nebyl.“