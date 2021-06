Lipnická bible se vrátila domů, i díky milionům tajemného sponzora

„Lipnická bible, dosud málo známý latinský rukopis uložený v USA, je tichým svědkem neklidného času husitských válek. Jeho unikátnost spočívá nejen ve stáří, ale také v tom, v jak zachovalém stavu je,” zdůraznil Ladislav Langpaul ze Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, díky jehož úsilí se vzácná kniha na Lipnici mohla objevit.

Ve speciální přepravní bedně přiletěla ve středu, kdy byla dopravena i na lipnický hrad.

„Musela se ještě 24 hodin ve výstavní místnosti v bedně aklimatizovat na nové prostředí,“ popisuje kurátorka a zástupkyně washingtonského Muzea bible pro Evropu Gabriele Holthuis.

„Až ve čtvrtek jsme bednu otevřeli. Byl to dramatický a báječný moment,“ líčí.



Zabralo jí zhruba tři hodiny, než knihu do vitríny nainstalovala. „Bylo to poměrně složité, potřebovali jsme na to klid,“ dodává kurátorka.

Nic vzácnějšího na hradě zatím nebylo

Lipnická bible je nejcennější artefakt, jaký se kdy na lipnickém hradě objevil. Kvůli výstavě musel správce hradu přizpůsobit výstavní místnost ve druhém patře Thurnovského paláce.

„Že by kodex z 15. století vydržel dodnes v tak dobrém stavu, není obvyklé. Je nutná maximální ochrana. Nesmí na něj denní světlo, proto je místnost zatemněná a osvětlená umělým světlem. V místnosti musí být odvlhčovač. Bible je pak zasazená v pevné konstrukci výstavní vitríny,“ ukazuje kastelán hradu Marek Hanzlík.

Podle rukou psané poznámky v samotném závěru bible byla celá kniha právě na Lipnici v květnu roku 1421 dopsána. Letos se tedy v kůži vázaný rukopis o přibližně osmi stovkách stran, na nichž se podílelo nejméně osm autorů, dožil kulatých šesti set let.



Bible je cenná i vepsanými poznámkami

Není ale tak jedinečným jen kvůli svému zachovalému stavu. Kniha je unikátní zejména kvůli ručně psaným poznámkám, jež si její autoři či vlastníci k jednotlivým pasážím vepisovali.

„Osobní poznámky uvádějí, jak text vykládat v tehdejších diskusích mezi katolíky a kališníky. Zdá se, že bibli v době husitských válek nějakou formou užívaly obě strany,” podotkl Ladislav Langpaul.

Byl to právě on, který s americkým muzeem v posledních pěti letech nejvíce komunikoval a podmínky pro zapůjčení knihy za oceán vyjednal. A na Lipnici se kniha objevila i díky velkorysé vstřícnosti samotného muzea.

„Snažíme se co nejčastěji a co nejvíc půjčovat cenné knihy do celého světa. Chceme udržovat obecné povědomí o umění a o artefaktech tohoto významu. Bereme to jako své hlavní poslání,“ prohlásila Holthuis s tím, že muzeum opatruje mnoho tisíc svazků a stovky z nich cestují po celém světě.

Výstavu na Lipnici po finanční stránce zajistil anonymní sponzor, který si nepřál být uveden. Zaplatil přepravu artefaktu, pojištění i samotné uskutečnění výstavy. Podle odhadů ho to přišlo na několik milionů korun.

„Můžeme o něm říci pouze to, že je z Evropy a uvědomuje si význam Lipnické bible pro toto místo a pro celou Českou republiku. Ví, že bible vznikla v době, která je pro Česko historicky dost zásadní a je součástí dnešní české identity,“ naznačila Gabriele Holthuis.

Stopa vedla za moře

O existenci Lipnické bible se kastelán hradu i Ladislav Langpaul dozvěděli teprve nedávno, při výstavě o Stížném listu pořádané na Lipnici v roce 2015. Po osudu kodexu začali pátrat, stopa je zavedla až do Spojených států.

Částečně znám je však osud bible jen v posledních stech letech. Co se s ní dělo do počátku 20. století, nikdo neví.



„Víme pouze to, že na počátku 20. století Lipnickou bibli vlastnil jeden britský sběratel a pak se přes několik dalších vlastníků dostala do Švýcarska. V roce 2012 jsme ji od švýcarského sběratele odkoupili,“ nastínila Holthuis.

Součástí výstavy Lipnické bible, na níž se neplatí žádné vstupné a návštěvníci hradu ji dostanou jako bonus k běžné prohlídce, je i doprovodná expozice. Přibližuje nejen samotnou bibli, ale zařazuje ji historicky a uměnovědně do tehdejší doby. Podobně zpracovaná je i nová výpravná publikace, která o Lipnické bibli vznikla.

Kniha bude na lipnickém hradě pro veřejnost k vidění až do 29. srpna. Před návratem do Ameriky bude bible následně ještě na dobu dvou týdnů vystavena v Zrcadlové síni Klementina v Praze, která je součástí Národní knihovny.

Lipnickou biblí pak má být inspirovaná neobvyklá náboženská slavnost. „Je nazvaná Kalich smíření a bude to vůbec první veřejná ekumenická bohoslužba, kdy bude společně euchanistie i evangelická památka páně,“ oznámil Ladislav Matějíček z pořádajícího spolku.



Bohoslužba se odehraje přímo na nádvoří lipnického hradu nadcházející neděli v 15 hodin.