Pilská nádrž a Kachlička nejsou ke koupání, řadu lidí to ale neodrazuje

„Voda byla donedávna docela čistá. Teď už je to sice horší, ale běžně do ní chodíme i s dětmi a žádné potíže jsme zatím neměli. Sprchujeme se přitom většinou až při odchodu z pláže po posledním vykoupání,“ popsala Jaroslava Habánová z Brna, která tráví s rodinou a známými dva týdny prázdnin v autokempu u Pilské nádrže.

Ke Žďáru se jezdí rekreovat pravidelně, takže má i srovnání s předešlými lety.

„Kdysi bývala voda výrazně horší kvality, zapáchala, všude mrtvé ryby, koupat se v ní opravdu nedalo. Takže tenhle stav mi přijde ještě poměrně dobrý,“ dodala žena.

Zvláště v odpoledních hodinách není rozhodně jediná, která vodní plochu využívá. Lidé se koupají nebo brázdí hladinu Pilské nádrže i na paddleboardech, lodích či šlapadlech.

A opuštěný rekreanty není ani rybník Kachlička, který se nachází v chatové oblasti poblíž Humpolce. Ten je přitom vodou nevalné kvality vyhlášený - v posledních letech tam bylo vyhlášení zákazu koupání zcela běžným jevem.

I nyní odborníci z krajské hygienické stanice varují, že podle posledních odebraných vzorků koupání v tomto rybníku představuje velké zdravotní riziko.

„Někteří lidé to dodržují, jiní pláž naopak využívají a koupou se. Je to na uvážení každého, my jako obec už kemp nějakou dobu neprovozujeme, takže přesný přehled o návštěvnosti nemám,“ vyjádřil se k tomu Otto Šrůta, starosta obce Boňkov vzdálené asi kilometr od Kachličky.

Většina vodních ploch je vhodných ke koupání

V posledních dnech prošlo kontrolou hygieniků celkem šest vodních ploch, které měly v minulém týdnu nižší kvalitu vody. Ke zlepšení došlo v případě přehrady Trnávka na Pelhřimovsku, kde hygienici zrušili zákaz koupání. Voda v této přehradní nádrži má ale pořád horší jakost, lidé by se tedy po koupání měli raději osprchovat.

Znečištění sinicemi se snížilo rovněž v rybnících Domanínský a Medlov na Ždársku, jejich voda je teď i přes zvýšené množství chlorofylu už vhodná ke koupání. Vodních radovánek si je nyní možné užívat i v přehradě Sedlice na Pelhřimovsku.

Mezi rekreační plochy v kraji, které měly při poslední kontrole v minulém týdnu čistou vodu, patří Břevnická nádrž, rybníky Velký Pařezitý a Malý Pařezitý, zatopený lom u Horní Cerekve, přírodní biotopy v Jemnici, Třešti a v Šiklově Mlýně nebo Velké Dářko, největší rybník na Vysočině. Ten bývá v teplých dnech doslova v obležení rekreantů.

„Jakmile se udělá hezky, je tady vždycky plno. A když je voda čistá jako letos, lidí se koupe opravdu hodně,“ popsal Petr Dvořák, provozovatel kempu Pod Hrází Velké Dářko. Dodal také, že i obsazenost kempu je letos o něco vyšší než loni.

Menší komfort, a to hlavně místním znalým okolí rybníka, skýtá pouze poměrně vysoký stav vody v takzvaném moři Vysočiny. Díky němu jsou totiž z velké části zatopeny oblíbené písečné pláže na březích směrem k obci Karlov.

Dobré podmínky pro koupání nabízí podle hodnocení hygieniků ještě přehrada Dalešice a koupaliště v Rouchovanech a v Novém Městě na Moravě.